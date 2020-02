Oto najładniejsze botki na wiosnę z Zary!

Nie oszukujmy się - pogoda robi się coraz ładniejsza, ale to nie oznacza że automatycznie wraz z pierwszymi promieniami słońca wyjdziemy na spacer w delikatnych sandałkach, balerinkach lub szpilkach (Trendy 2020. Szpilki z Zary są totalnym hitem wiosny, bo optycznie cię wyszczuplają!). Aby płynnie przejść z sezonu zimowego w wiosenny warto zainwestować w botki, które będą ciepłe (ale nie tak bardzo jak te zimowe), niezwykle modne, ale i ultrawygodne. Przedstawiamy 3 modele botków z Zary, które będziesz mogła nosić całą wiosnę 2020. Który z modeli skradł twoje serce?

1. Sznurowane botki z Zary na niewielkim obcasie są super hot! Dlaczego? Dodadzą ci kilka centymetrów, optycznie wyszczuplą (zwłaszcza jeśli zestawisz je z obcisłymi ciemnymi spodniami, np. jeansami), i są totalnie w trendach. Kosztują 199 złotych.

2. Propozycja numer dwa do botki w stylu kowbojskim. Będą wyglądać bosko z kwiecistą spódnicą midi lub z klasycznymi mom jeans.

3. A teraz czas na numer trzy! Czarne skórzane botki z Zary na niewielkim obcasie i ze spiczastym czubkiem to must have w szafie każdej miłośniczki mody. Ten model kosztuje 299 złotych.

Który model przemawia do was najbardziej?