Już tydzień temu mieliśmy poznać kandydatów z nominacjami do Oscarów 2025. Nie przewidziano jednak, że Kalifornia, szczególnie okolice Los Angeles zmierzą się z tak potwornym kataklizmem. Przez region Stanów Zjednoczonych przeszła fala pożarów, która – zdaniem gubernatora – jest najgorszą klęską żywiołową w historii całego kraju. Służby ewakuowały już 100 tys. mieszkańców Miasta Aniołów. Żywioł pochłonął ponad 16 tys. hektarów. Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej przesunęła datę ogłoszenia nominacji na niedzielę, a później na 23 stycznia.

Oscary 2025. Te tytuły powalczą na 97. gali Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej

Niestety w gronie nominowanych nie zobaczymy polskiego kandydata, „Pod wulkanem”. Film Damiana Kocura odpadł już przed ogłoszeniem list skróconych. Jednak polscy twórcy nadal mogą cieszyć się z nominacji. Nasi widzowie mogą śledzić przede wszystkim los jednej z najgłośniejszych polskich koprodukcji, czyli „Dziewczyny z igłą”. Przy produkcji pracowało wielu Polaków, a zdjęcia zrealizował Michał Dymek.

Tegoroczne nominacje do Oscarów 2025 zaprezentowali aktorzy Rachel Sennott („Shiva Baby”) oraz Bowen Yang („Wicked”).

NAJLEPSZY FILM

„Anora”

„Brutalist”

„Kompletnie nieznany”

„Konklawe”

„Diuna: Część druga”

„I'm Still Here”

„Emilia Perez”

„Nickel Boys”

„Substancja”

„Wicked”

REŻYSERIA

„Anora” – Sean Baker

„Brutalist” – Brady Corbet

„Kompletnie nieznany” – James Mangold

„Emilia Perez” – Jacques Audiard

„Substancja” – Coralie Fargeat

AKTORKA PIERWSZOPLANOWA

Cynthia Erivo - „Wicked”

Karla Sofia Gascon - „Emilia Perez”

Mikey Madison - „Anora”

Demi Moore - „Substancja”

Fernanda Torres - „I'm Still Here”

AKTOR PIERWSZOPLANOWY

Adrien Brody - „Brutalist”

Timothee Chalamet - „Kompletnie nieznany”

Colman Domingo - „Sing Sing”

Ralph Fiennes - „Konklawe”

Sebastian Stan - „Wybraniec”

AKTORKA DRUGOPLANOWA

Monica Barbaro – „Kompletnie nieznany”

Ariana Grande – „Wicked”

Felicity Jones – „Brutalist”

Isabella Rossellini – „Konklawe”

Zoe Saldana – „Emilia Perez”

AKTOR DRUGOPLANOWY

Yura Borisov – „Anora”

Kieran Culkin – „Prawdziwy ból”

Edward Norton – „Kompletnie nieznany”

Guy Pearce – „Brutalist”

Jeremy Stron – „Wybraniec”

SCENARIUSZ ADAPTOWANY

James Mangold, Jay Cocks - „Kompletnie nieznany”

Peter Straughan - „Konklawe”

Jacques Audiard - „Emilia Perez”

Ramell Ross, Joslyn Barnes - „Nickel Boys”

Clint Bentley, Greg Kwedar - „Sing Sing”

SCENARIUSZ ORYGINALNY

Sean Baker - „Anora”

Brady Corbet, Mona Fastvold - „Brutalist”

Jesse Eisenberg - „Prawdziwy ból”

Moritz Binder, Tim Fehlbaum - „September 5”

Coralie Fargeat - „Substancja”

FILM MIĘDZYNARODOWY

„I'm Still Here”

„Dziewczyna z igłą”

„Emilia Pérez”

„Nasienie świętej figi”

„Flow”

ANIMACJA

„Flow”

„W głowie się nie mieści 2”

„Pamiętnik ślimaka”

„Wallace i Gromit: Zemsta pingwina”

„Dziki robot”

MUZYKA

„The Brutalist”

„Konklawe”

„Emilia Pérez”

„Wicked”

„Dziki robot”

PIOSENKA

„Never Too Late” – „Elton John: Never Too Late”

„El Mal” – „Emilia Pérez”

„Mi Camino” – „Emilia Pérez”

„Like a Bird” – „Sing Sing”

„The Journey” – „The Six Triple Eight”

ZDJĘCIA

Lol Crawley - „The Brutalist”

Greig Fraser - „Diuna: część druga”

Paul Guilhaume - „Emilia Perez”

Ed Lachman - „Maria Callas”

Jarin Blaschke - „Nosferatu”

EFEKTY SPECJALNE

„Obcy: Romulus”

„Better Man: Niesamowity Robbie Williams”

„Diuna: Część druga”

„Królestwo Planety Małp”

„Wicked”

KRÓTKOMETRAŻOWA ANIMACJA

„Piękni mężczyźni”

„W cieniu cyprysu”

„Magic Candies”

„Bez końca”

„Fuj!”

DOKUMENT

„Dzienniki Black Box”

„Nie chcemy innej ziemi”

„Wojna porcelanowa”

„Ścieżka dźwiękowa zamachu stanu”

„Sugarcane: rozliczenie z przeszłością”

KRÓTKOMETRAŻOWY DOKUMENT

„Death by Numbers”

„I Am Ready, Warden”

„Incydent”

„Instruments of a Beating Heart”

„The Only Girl in the Orchestra”

KOSTIUMY

„Kompletnie nieznany”

„Konklawe”

„Gladiator II”

„Nosferatu”

„Wicked”

CHARAKTERYZACJA

„A Different Man”

„Emilia Pérez”

„Nosferatu”

„Substancja”

„Wicked”

SCENOGRAFIA

„Brutalist”

„Konklawe”

„Diuna: Część 2”

„Nosferatu”

„Wicked”

DŹWIĘK

„Kompletnie nieznany”

„Diuna: Część druga”

„Emilia Pérez”

„Wicked”

„Dziki robot”

FILM KRÓTKOMETRAŻOWY

„Anuja”

„A Lien”

„Nie jestem robotem”

„The Last Ranger”

„The Man Who Could Not Remain Silent”

Oscary 2025. „Dziewczyna z igłą” nominowana

Nominacja dla polsko-duńsko-szwedzkiej produkcji Magnusa von Horna w kategorii Najlepszy film międzynarodowy to świetna wiadomość, choć „Dziewczyna z igłą” oficjalnie jest duńskim kandydatem do Oscara. Reżyser jest jednak związany z Polską od lat. Nie tylko mieszka w naszym kraju, ale w 2020 roku stworzył polski film „Sweat” z Magdaleną Koleśnik, Aleksandrą Konieczną, Julianem Świeżewskim oraz Zbigniewem Zamachowskim.

„Dziewczyna z igłą” to mroczna baśń, utrzymana w stylu noir, pełna osobliwości, która pokazuje trudny los kobiet w powojennej Kopenhadze. Bohaterką jest Karoline, która zostaje wyrzucona z fabryki na bruk. Dziewczyna jest w zaawansowanej ciąży. Na swojej drodze poznaje Dagmar, która prowadzi nielegalną agencję adopcyjną i postanawia skorzystać z jej usług. Wkrótce zaczyna pracę dla nieznajomej. Między kobietami rodzi się bliska więź. Z czasem na jaw wychodzi przerażająca tajemnica Dagmar.

Film jest inspirowany historią Dagmar Overby, duńską seryjną morderczyni, która przyznała się do zamordowania 16 dzieci. Za piękne zdjęcia do „Dziewczyny z igłą” odpowiada Michał Dymek.

