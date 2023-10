Tegoroczna gala Oscarów na dobre zapisze się na kartach historii. Nie chodzi jednak o zaskakujące wyroki Akademii Filmowej czy spektakularne kreacje gwiazd, lecz incydent pomiędzy Willem Smithem, a Chrisem Rockiem, o którym mówi dzisiaj cały świat. Zapytaliśmy Michała Wiśniewskiego, co sądzi o zaistniałej sytuacji. Jego słowa was zaskoczą.

Oscary 2022: Michał Wiśniewski o bójce Willa Smitha i Chrisa Rocka

Takich scen na rozdaniu tegorocznych Oscarów nie spodziewał się nikt. Will Smith spoliczkował Chrisa Rocka po tym, jak komik pokusił się o niewybredny żart na temat fryzury żony aktora. Jak się jednak okazuje zaledwie kilkucentymetrowe włosy Jady Pinkett Smith to nie efekt nowej mody, lecz poważne choroby autoimmunologicznej, na jaką cierpi aktorka. Żona Willa Smitha zmaga się z łysieniem plackowatym, dlatego też artysta tak ostro zareagował na słowa prowadzącego galę.

Incydent pomiędzy Smithem a Rockiem skomentowali organizatorzy Oscarów 2022, a także osoby z show-biznesu. Głos w sprawie zabrali m.in. Doda, Sylwia Bomba, czy Karolina Korwin-Piotrowska. Zapytaliśmy Michała Wiśniewskiego, jak juror hitowego show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", który nie kryje swojej porywczości, ocenia zaistniałą sytuację.

- To nie powinno się wydarzyć - przyznał w rozmowie z reporterką Party.pl Michał Wiśniewski. - Nie wiem, co było słabsze, to uderzenie Willa, czy nie pozwolenie, czy nie dopuszczenie Załenskiego do zaistnienia na tej gali - dodał.

Przypominamy, że wiele osób ze świata mediów jest oburzonych niebotycznie drogimi prezentami rozdawanymi na gali Oscarów 2022, których wartość przekraczała nawet 100 tys. dolarów. Wiele gwiazd podkreśla, że Akademia Filmowa powinna przekazać te środki na pomoc Ukrainie, nie zaś honorowanie i tak zamożnych artystów.

A jak sam Michał Wiśniewski zareagowałby, gdyby został postawiony w podobnej sytuacji do tej, w jakiej znalazł się Will Smith? Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co zdradził nam wokalista.