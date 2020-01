Oliwia z "Love Island" oskarża Macieja o znęcanie psychiczne! Sprawą zajmie się policja!

Związek Oliwii i Macieja z "Love Island" nie trwał długo, jednak w dalszym ciągu pojawiają się nowe informacje na temat ich burzliwej relacji. Oliwia właśnie opublikowała oświadczenie, w którym oskarżyła byłego partnera o uporczywe nękanie oraz znęcanie się psychiczne, a sprawą mają zająć się odpowiednie służby! Co dokładnie się stało?

Oliwia opublikowała oświadczenie w związku z pytaniami o jej relację z Maciejem, które ciągle do niej napływają. Wygląda na to, że sprawa jest naprawdę poważna, a były partner uczestniczki programu "Love Island" miał dopuścić się naprawdę haniebnych czynów.

W związku z pojawiającymi się co chwilę pytaniami dotyczącymi mojej relacji z Maciejem Szewczykiem, a także ze względu na charakter jego aktywności w mediach społecznościowych, postanowiłam w kilku zdaniach odnieść się do naszej relacji. Mój związek z Maćkiem, od samego początku był burzliwy i ekspresyjny. Żyjąc w odosobnieniu, z dala od świata zewnętrznego, w hiszpańskiej willi, bardzo łatwo zakochać się w drugiej osobie. Tak było w moim przypadku. [...] Mimo, iż od samego początku wiele zachowań Maćka było dla mnie niezrozumiałych, tłumaczyłam sobie je niecodzienną sytuacją, w której się znaleźliśmy. Niestety, po opuszczeniu programu wcale nie było lepiej. Wręcz przeciwnie. Maciek nigdy nie był typem grzecznego, ułożonego chłopca. W trakcie trwania naszego związku dał się poznać jako osoba z jednej strony urocza, a z drugiej strony, jako osoba niezwykle zaborcza, chorobliwie zazdrosna, niestabilna emocjonalnie, a także agresywna i konfliktowa - brzmi początek wpisu Oliwii.

W dalszej części oświadczenia Oliwia opisała, iż relacja z Maciejem wykończyła ją psychicznie i pomimo zakończenia związku ta trudna sytuacja w dalszym ciągu trwa.

Ta negatywna strona sprawiła, że zakończyłam nasz związek. Nie mogłam dłużej tkwić w toksycznej relacji, która wykańczała mnie psychicznie. Dawałam mu kolejną szansą, ale po kilku dniach "spokoju", stawałam się ofiarą kolejnych "ataków" nie tylko publicznych, ale przede wszystkim prywatnych. Mimo, iż definitywnie rozstaliśmy się 12 grudnia, ten horror trwa do chwili obecnej. Nikt nie jest sobie w stanie wyobrazić, co przeżyłam przez ten okres. Nikomu tego nie życzę. Żadna kobieta nie powinna przechodzić tego, co ja.