A to niespodzianka! Brytyjska rodzina królewska na swoim koncie na Instagramie umieściła nowe zdjęcia księżniczki Charlotte, która ostatnio skończyła pół roku. Zdjęcia zostały zrobione w królewskiej posiadłości w hrabstwie Norfolk, gdzie obecnie przebywa książę William, księżna Kate i ich 2,5 roczny syn George.

Zdjęcia wykonała księżna Kate, która do sesji ubrała córkę w sukienkę w kwiaty oraz uroczy różowy sweterek. Książęca para napisała, że liczy na to, że wszystkim spodobają się te zdjęcia, tak jak im przypadły go gustu. No pewnie, że się podobają! Do kogo podobna jest księżniczka Charlotte? Weźcie udział w naszej sondzie!

