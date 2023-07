Nowe informacje o wypadku w Krakowie. Ustalono, w jakim stanie syn Sylwii Peretti prowadził auto

Justyna Steczkowska miała wypadek samochodowy! Jak podaje portal eglos.pl (Głos Żyrardowa i Okolicy) Lexus, którym jechała wokalistka ze swoim menadżerem, zajechał drogę Seicento. Samochód z trójką pasażerów wylądował w rowie. Wstępne ustalenia policji wskazują, że kierowca Lexusa nie miał przy sobie prawa jazdy! Wypadek Justyny Steczkowskiej Do wypadku doszło 8 lipca na drodze wojewódzkiej nr 719 (między Żyrardowem a Puszczą Mariańską). Co mówią pasażerowie Seicento, który wpadł do rowu? Początkowo myślałem, że w Lexusie na siedzeniu pasażera siedzi dziecko. Dopiero po jakimś czasie dowiedziałem się, że to Justyna Steczkowska. Wydawało mi się to dziwne, że taka osoba nie była zainteresowana, tym co się wokół niej dzieje. Nie interesowała się niczym – mówi 26-letni Tomasz w rozmowie z eglos.pl. Wszystko wskazuje na to, że winny jest kierowca Lexusa, czyli menadżer Justyny Steczkowskiej: Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że Fiat Seicento wyprzedzał kolumnę pojazdów. Gdy auto wyprzedzało ostatni pojazd, a był nim Lexus, ten nagle zaczął skręcać w lewo i zepchnął Fiata do rowu. Kierujący Lexusem nie posiadał przy sobie dokumentów potwierdzających uprawnienia do poruszania się po drogach. Sprawdzamy, czy mężczyzna jadący Lexusem takowe uprawnienia w chwili zdarzenia posiadał. - mówi asp. Agnieszka Ciereszko, rzecznik prasowy KPP w Żyrardowie. Zobaczcie zdjęcia z wypadku z serwisu eglos.pl. Zobacz także: Justyna Steczkowska straciła prawo jazdy przez wypadki? Piosenkarka wydała oświadczenie Justyna Steczkowska miała wypadek samochodowy! Więcej zdjęć na portalu eglos.pl. Justyna Steczkowska miała wypadek!