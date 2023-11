O tym małżeństwie mówił cały świat, ale za czasów jego trwania mało kto wiedział, jak układało się Karolowi i Dianie. W 1981 roku książę Karol ożenił się z księżną Dianą. Szybko okazało się, że tych dwoje nie pasuje do siebie i ich małżeństwo nie jest udane. Choć para doczekała się dwóch synów, to nawet dzieci nie były w stanie uratować tego związku. Jak dowiadujemy się z najnowszego dokumentu wyemitowanego w zagranicznej telewizji, gdy rozwód pary został sfinalizowany, to między Dianą i Karolem wywiązała się niespodziewana więź.

Dlaczego książę Karol rozwiódł się z księżną Dianą? Czy za murami pałacu faktycznie działo się tak źle? Przeczytajcie, co więcej wiemy na ten temat.

