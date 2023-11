Już są! W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu nowej czołówki "M jak miłość"! O tym, że zmieni się czołówka i piosenka promująca uwielbiany przez widzów serial media plotkowały już od kilku miesięcy. Ostatnio prasowe doniesienia potwierdził magazyn "Party"! Okazało się wtedy, że piosenkę do nowej czołówki zaśpiewa Barbara Kurdej-Szatan.

Reklama

Do tej pory w klipie rozpoczynającym "M jak miłość" pojawiało się sporo gwiazd, które zniknęły już z serialu, dlatego teraz aktorzy rozpoczęli nagrania do nowej czołówki. Wszystko wskazuje na to, że więcej nie zobaczymy m.in. serialowego Tomka, którego miejsce zajął... Michał Ostrowski (Paweł Deląg). Producenci hitu Telewizyjnej Dwójki pokazali fanom na Instagramie zdjęcia z planu, na którym możemy zobaczyć Joasię (Barbara Kurdej-Szatan), Wojtusia (Feliks Matecki) i właśnie Ostrowskiego!

Czy wspólna scena w czołówce "M jak miłość" oznacza, że Joasia i Michał będą razem?

Zobacz ZDJĘCIA z planu nowej czołówki serialu!

Zobacz także: TYLKO U NAS Paweł Deląg opowiedział o kłamstwach na swój temat oraz wielkim zawodzie miłosnym

Nowa czołówka w "M jak miłość".

Instagram

Reklama

Klip zobaczymy już po wakacjach.