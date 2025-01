Pożary w Los Angeles, które rozpoczęły się na początku stycznia 2025 roku, wywołały chaos w całym regionie. Silne wiatry przyspieszyły rozprzestrzenianie się ognia, obejmując zarówno obszary miejskie, jak i zalesione tereny. Według lokalnych władz ewakuowano ponad 100 tysięcy mieszkańców, a w wyniku katastrofy życie straciło pięć osób. Strażacy nieustannie walczą z żywiołem, jednak skala pożarów jest ogromna. Liczne budynki uległy zniszczeniu, a władze ostrzegają mieszkańców o konieczności przygotowania się do ewentualnej ewakuacji. Co w tej sytuacji z ceremonią wręczenia Oscarów, która co roku obywa się właśnie w LA?

Reklama

Skala pożarów w Los Angeles: Setki tysięcy ewakuowanych

Jednym z najbardziej dotkniętych obszarów są Hollywood Hills. Pożary zbliżyły się do strategicznych miejsc, w tym Dolby Theatre, gdzie corocznie odbywa się ceremonia wręczenia Oscarów. To historyczne miejsce jest jednym z symboli Hollywood, a potencjalne zniszczenia wywołują niepokój w środowisku filmowym. Władze miasta i strażacy starają się chronić obiekty o szczególnym znaczeniu kulturowym, jednak sytuacja wciąż pozostaje krytyczna.

Oprócz strat materialnych, pożary wpłynęły na jakość życia mieszkańców Los Angeles. Woda w wielu częściach miasta została skażona i uznana za niezdatną do picia. Dodatkowo produkcje telewizyjne i filmowe, takie jak popularny serial "Chirurdzy" oraz program Jimmy’ego Kimmela, zostały wstrzymane z powodu zagrożenia bezpieczeństwa.

Eva Halina Rich, mieszkająca w pobliżu Hollywood Hills, w rozmowie z mediami przyznała, że jest przygotowana do ewentualnej ewakuacji. Podobnie aktor Mark Hamill został zmuszony do opuszczenia swojego domu w Malibu.

Aktualizacja w sprawie pożaru: 19.00 — ewakuacja z Malibu w ostatniej chwili. Małe pożary po obu stronach drogi. 20.15 — Marilou, Trixie i ja docieramy do domu Chelsea w Hollywood. Najstraszniejszy pożar od 1993 r. Bądźcie bezpieczni - napisał w mediach.

Lokalne władze i służby ratunkowe intensywnie pracują nad minimalizacją skutków pożarów. Dla ewakuowanych mieszkańców otwarto tymczasowe schroniska, a policja i straż pożarna koordynują działania, by ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. Strażacy, mimo trudnych warunków, nieustannie ryzykują życie, a część z nich odniosła obrażenia podczas akcji ratunkowych.

Czy Oscary 2025 zostaną odwołane?

Z powodu zniszczeń i niepewności co do przyszłości Dolby Theatre organizacja ceremonii wręczenia Oscarów w 2025 roku stoi pod znakiem zapytania. Władze Los Angeles nie wydały jeszcze oficjalnego oświadczenia w tej sprawie, a do ceremonii zaplanowanej na 3 marca pozostały jeszcze niemal 2 miesiące. Na całe szczęście Elizabeth Johnson z Hollywood Sign Trust zapewniła, że symboliczne litery "Hollywood" nie są obecnie zagrożone.

Reklama

Zobacz także: Joanna Krupa przerwała milczenie ws. pożarów w Kalifornii: "Serce pęka"