Nie żyje uczestnik hitowego programu TTV! Mężczyzna zmarł w tragicznych okolicznościach

Bardzo smutna wiadomość. Jak informuje "Super Express" nie żyje były uczestnik programu "Dżentelmeni i wieśniacy". Do tragedii doszło dziś rano, w sobotę 20 czerwca, w miejscowości Mrzeżyno. Według medialnych doniesień ok. godziny 7:00 do kanału portowego wjechał samochód osobowy. Samochód zatonął, a ratownicy wyjęli z niego 40-letniego mężczyznę. Z nieoficjalnych informacji "Super Expressu" wynika, że był to były uczestnik programu TTV.

Tragiczna śmierć uczestnika programu "Dżentelmeni i wieśniacy"

Program "Dżentelmeni i wieśniacy" pojawił się na antenie TTV w 2017 roku. W programie mężczyźni z miasta próbowali swoich sił na wsi, a panowie ze wsi mogli zobaczyć, jak żyje się w mieście. W jednym z odcinków wystąpił rybak z Mrzeżyna. Mężczyzna zamienił się rolami z biznesmenem Przemkiem.

Niestety, dziś media poinformowały o tragicznej śmierci bohatera programu "Dżentelmeni i wieśniacy", rybaka z Mrzeżyna. Według doniesień "Super Expressu" były uczestnik show TTV wjechał swoim samochodem do kanału portowego. Ratownicy odnaleźli mężczyznę, jednak pomimo długiej reanimacji nie udało się go uratować.

(...) wjazd auta do kanału nie był wypadkiem, a dramatycznym końcem decyzji o podjęciu samobójstwa- "Super Express" przekazał nieoficjalną informację.

Bliskim mężczyzny składamy kondolencje.

