Nie żyje polska modelka i gwiazda "Top Model". Kasia Lenhardt popełniła samobójstwo?

Polskie i zagraniczne media obiegła kolejna, tragiczna wiadomość. Niemiecki portal "Bild" przekazał informacje o śmierci Kasi Lenhardt - polskiej modelki, a także gwiazdy i finalistki jednej z niemieckich edycji programu "Top Model", która w ostatnim czasie była związana z piłkarza Bayernu Monachium, Jérôme Boatenga. Młoda kobieta osierociła synka, a do dramatycznych wydarzeń doszło zaledwie kilka dni po jej rozstaniu z gwiazdą sportu. Co więcej, przed śmiercią, w mediach społecznościowych modelki pojawiły się niepokojące wpisy.

Jak przekazały niemieckie media, Kasia Lenhardt została znaleziona martwa we wtorek, około godziny 20:30 w swoim mieszkaniu w berlińskiej dzielnicy Charlottenburg. 25-letnia Polka zdobyła rozpoznawalność między innymi dzięki występom w takich programach jak "Germany’s Next Topmodel" i "Hell’s Kitchen", a jeszcze większą sławę, w ostatnim czasie, przyniósł jej związek z piłkarzem Bayernu Monachium. Jednak na początku lutego para poinformowała, że ich drogi się rozeszły. Jérôme Boatenga skomentował rozstanie z Kasią Lenhardt w bardzo mocnych słowach.

Jérôme Boatenga i Kasia Lenhardt byli ze sobą rok. W ostatnich tygodniach w mediach społecznościowych modelki pojawiły się wpisy, które teraz, po tragicznych wydarzeniach, dla niektórych z jej fanów wydają się bardzo niepokojące:

Jak informują media, policja wyklucza udział osób trzecich w sprawie śmierci modelki. Zszokowani fani wyrażają swoją rozpacz w komentarzach, pod jej ostatnimi postami na Instagramie:

- To musi być fake!!! Nie wierze w to!!! To musi być nieprawda!!!!

- Nie wierzę również. Tylko Bóg wie

- Niestety choć to dziwne, w dniu urodzin syna...