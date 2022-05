Nie żyje Kailia Posey. Twarz młodej, słodkiej gwiazdy zna cały świat

Kailia Posey stała się jedną z największych gwiazd, które wzięły udział w reality show "Mała miss". W programie realizowanym w latach 2009-2013 udział brały dziewczynki, które pojawiały się w konkursach piękności. Widzowie mogli oglądać w produkcji rywalizację dziewczyn, które od najmłodszych lat marzyły koronie miss. Za sprawą nagrania, na którym Kailia Posey uśmiecha się od ucha do ucha, robiąc przy tym zabawną minę, uczestniczka show zyskała ogromną rozpoznawalność na całym świecie. Nie da się zliczyć memów oraz GIF-ów, które powstał z młodą bohaterką. Niestety Posey zmarła w dramatycznych okolicznościach. Miała zaledwie 16 lat.

W poniedziałek 2 maja dowiedzieliśmy się, że Kailia Posey nie żyje. Początkowo w mediach społecznościowych pojawiły się informacje, według których bohaterka słynnego filmiku zginęła w wypadku samochodowym. Milczenie przerwała mama gwiazdy reality show "Mała miss". Poruszona Macy Posey Gatterman ujawniła, że jej nastoletnia córka popełniła samobójstwo.

Kailia Posey, the girl in this gif, has passed away at the age of 16 💔 pic.twitter.com/1Eb7fSVOOV