Nie żyje filmowy Witia z "Sami swoi". Jerzy Janeczek miał 77 lat

"Sami swoi" to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych polskich filmów w historii. Pokolenia naszych rodaków uwielbiają kultową produkcję, która miała swoją premierę 1967 roku. Film opowiada o losach dwóch, skłóconych ze sobą rodzin: Kargulów i Pawlaków. Wśród gwiazd, które wystąpiły w "Samych swoich" jest Jerzy Janeczek, czyli filmowy syn Kazimierza Pawlaka. Jak dziś wygląda Jerzy Janeczek i jak wspomina pracę na planie kultowej produkcji? Jerzy Janeczek szczerze o pracy na planie "Samych swoich" Jerzy Janeczek urodził się 22 marca 1944 roku. Aktor w 1968 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Filmową w Łodzi. Rok wcześniej Jerzy Janeczek zadebiutował w "Samych swoich" w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego. Aktor zdobył wówczas ogromną popularność, z której nie był zachwycony. (...) po tym filmie stałem się rozpoznawalny. Przy mojej naturze, człowieka raczej nieśmiałego, ta popularność i rozpoznawalność uwierała mnie. Bo jak tylko gdzieś się pojawiłem, słyszałem czasami szydercze: - Witia, podejdź no do płota i inne cytaty. Nie było to przyjemne. Zamykałem się więc w domu. Na szczęście dużo częściej słyszałem od fanów podziękowania za ten film - portal dziennikbaltycki.pl cytuje Jerzego Janeczka. Niestety, ogromna popularność nie przełożyła się na dalszą karierę aktora. Jerzy Janeczek wyjechał do Stanów Zjednoczonych i tam - jak donoszą media - pracował m.in. przy remontach domów. W USA wystawiał również sztuki dla Polonii. (...) Stałem się promotorem naszej kultury. Polonia jest ubogo traktowana w przypadku wysokiej kultury. Jeśli się jej coś z kraju serwuje, to rozrywkę kabaretową i koncerty. Ale ludzie potrzebują też teatru i poezji. Mieliśmy grupę zapaleńców,...