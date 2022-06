Nie żyje 27-letnia Miss Brazylii. Zmarła niedługo po rutynowym zabiegu

Lukas Podolski przeżywa aktualnie trudne chwile, zmarła jego babcia. Były piłkarz reprezentacji Niemiec, opublikował poruszający wpis, w którym dziękuje jej za wszystko, co dla niego zrobiła. Zobacz także: Jeden z tych piłkarzy tuż przed EURO 2016 został ojcem! Kto pochwalił się ZDJĘCIEM swojej córeczki Babcia Lukasa Podolskiego nie żyje Lukas Podolski urodził się w Polsce, ale w wieku dwóch lat wyjechał do Niemiec. Mimo przeprowadzki był mocno związany ze swoją babcią, która mieszkała w Gliwicach. Kilka dni temu na swoim Instagramie opublikował informację o jej śmierci. Sportowiec pożegnał ją bardzo wzruszającymi słowami: Byłaś dla mnie kimś więcej niż tylko babcią: opiekowałaś się mną, gotowałaś dla mnie pyszności... Jako mały chłopiec grałem z Tobą w piłkę nożną - uczyniłaś mnie tym, kim jestem. Sportowiec zamieścił również zdjęcie z ukochaną babcią, na którym oboje pozują ze złotym medalem, który wywalczył podczas Mistrzostw Świata w Brazylii w 2014 roku. Przyznał, że to właśnie dzięki wsparciu, które od niej otrzymał i jej wierze w to, że spełni marzenia, udało mu się tego dokonać: Zawsze wierzyłaś we mnie i moje marzenia i razem zdobyliśmy ten złoty medal na Mistrzostwach Świata! Byłaś taka dumna... Teraz już Cię nie ma, a to sprawia mi tyle smutku 😔 Pomyślę o pięknych chwilach i wtedy zawsze będziesz ze mną. Kocham cię całym sercem ♥ ️ Spoczywaj w pokoju 🙏 #MissYou Wiadomość o śmierci babci Lukasa poruszyła również jego fanów, którzy licznie składają kondolencje pod postem. Zobacz także: Nie żyje uczestnik "Mam Talent". Miał tylko 30 lat! ...