Natalia Siwiec w sukience z Zary na wiosnę 2020! Ten fason to hit sezonu

Natalia Siwiec pochwaliła się na Instagramie najnowszą stylizacją, w której główną rolę odgrywa piękna czarna sukienka maxi z Zary (249 złotych). Ten model ma w sobie wszystko, co jest zgodne z trendami na wiosnę 2020 - przede wszystkim maxi długość, piękny fason z falbanami na dole, bufiaste rękawki.

Natalia Siwiec do całości dobrała bardzo modne dodatki: czarne płaskie klapki oraz kultową już torebkę wśród gwiazd z najnowszej wiosennej kolekcji Bottega Veneta. To błękitne cudo niestety nie należy do najtańszych - model kosztuje 9 tysięcy złotych i jest zdecydowanie obiektem pożądania w tym sezonie! Na taki sam model, tylko w brązowym kolorze, zdecydowała się np. Anna Lewandowska czy Joanna Przetakiewicz, która postawiła na żółto-beżowy odcień.

Jak wam się podoba look Natalii Siwiec? My jesteśmy oczarowani i już teraz pragniemy, by w Polsce zapanowała taka sama pogoda, by móc nosić identyczne stylizacje!

Zobacz także: Trendy wiosna 2020. 5 propozycji z Zary w najmodniejszy wzór wiosny - czyli grochy!

Czarna sukienka maxi z Zary wygląda niezwykle stylowo! My zakochałyśmy się oczywiście w długości maxi, ale również w krótkich bufiastych rękawkach i w pięknym hafcie na sukience. Ten model kosztuje 249 złotych.

Całość została uzupełniona przez płaskie czarne klapki oraz najważniejszy element jej stylizacji - błękitną torebkę luksusowej marki Bottega Veneta.