Natalia Nykiel, od kiedy opuściła program "The Voice of Poland", nie zwalnia tempa. Jej single "Bądź duży" i "Wilk" zostały świetnie przyjęte i zaowocowały licznymi nominacjami do nagród muzycznych (m.in. MTV Europe Music Awards 2015, Fryderyki 2016, Eska Music Awards 2015). Już 11 marca młoda wokalistka rozpoczyna trasę koncertową Error Tour. W rozmowie z Party.pl zdradziła, że planuje także koncert zagraniczny:

SnowShow Music Fest to największy festiwal polski za granicą. I to w Alpach francuskich i w bardzo pięknej okolicy. To jest już piąta edycja tego festiwalu. W tym roku gramy razem z Marceliną, Grubsonem, O.S.T.R., więc na pewno będzie fajna ekipa.

Czy tego typu występy stresują wokalistkę? Jak połączy tak intensywną trasę koncertową ze studiami? Posłuchajcie!

Natalia Nykiel już 16 marca zagra koncert we francuskich Alpach.