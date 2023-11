Damian Kordas niespodziewanie dotarł do finału "Tańca z gwiazdami", ostatecznie wygrał program - rywalizując bezpośrednio z Basią Kurdej-Szatan, która była największą faworytką show Polsatu. Damian rozwijał się z odcinka na odcinek, co zauważyli nie tylko jurorzy, ale i widzowie. Od razu po ogłoszeniu zwycięstwa Damiana Kordasa i Janji Lesar, zapytaliśmy ich co zamierzają zrobić z wygraną. Posłuchajcie Damiana!

Reklama

Zobacz także: Basia Kurdej-Szatan i Jacek Jeschke pocałowali się podczas "Dumki na dwa serca"?! Wiemy, co zarejestrowała kamera!

Damian Kordas i Janja Lesar wygrali "Taniec z gwiazdami". Gratulacje!

East News

Reklama

Zobacz także: Basia Kurdej-Szatan szczerze o Tańcu z Gwiazdami: "Przygotowałam sobie przemowę pożegnalną"