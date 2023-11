Reklama

Niedzielny "mecz o wszystko" - Polska-Kolumbia zakończył się druzgocącą porażką polskiej drużyny. Wygrana Polaków mogła sprawić, że drużyna awansowałaby do 1/8 finałów mundialu, z kolei remis uzależniłby szanse na awans od wyników innych. A co oznacza przegrana Polaków? Czy to definitywny koniec mundialu dla naszej drużyny?

Szanse polskiej drużyny na awans

Niestety, musimy zmartwić wszystkich miłośników piłki nożnej, którzy z zapartym tchem śledzili poczynania polskiej drużyny. Porażka Polaków w meczu z Kolumbią oznacza definitywny koniec polskich szans. Nie mamy już nawet matematycznych szans w walce o awans. Pozostałe trzy drużyny w naszej grupie mają na koncie więcej punktów - Kolumbia 3, a Japonia i Senegal po 4. Dwóch ostatnich nie mamy więc jak przebić. Po czwartkowym meczu z Japonią wracamy do Polski.

Polska drużyna przegrała mecz z Kolumbią

Polacy nie mają już żadnych szans na awans