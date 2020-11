Moda jesień 2020. Ale kozak! Małgorzata Rozenek-Majdan zaszalała z butami. 99 proc. kobiet w życiu by ich nie założyła!

Małgorzata Rozenek-Majdan zaskoczyła nas w ostatni piątek swoją nową - pudrową stylizacją. Prowadząca "Projekt Lady" postawiła na połączenie brudnej bieli z pudrowym różem. Bluzkę z dużymi bufiastymi rękawami i oryginalnym kołnierzem zestawiła z jasnymi spodniami o modelu "paperbag". Całość została uzupełniona dodatkami - różową torebką od Chanel i niezwykle oryginalnymi srebrnymi kozakami na wysokiej szpilce. To projekt Alexandra Vauthiera - kosztują, uwaga... 2839 złotych!

Zobacz także: Małgorzata Rozenek-Majdan na te buty wydała 2000 zł. Niemal identyczne kupicie za 130 zł

Tak w całości prezentuje się najnowszy look Małgorzaty Rozenek-Majdan. Jak go oceniacie?

Do całości Małgorzata Rozenek-Majdan dobrała torebkę od Chanel w kolorze pudrowego różu.

Najodważniejszym elementem stylizacji Małgorzaty Rozenek-Majdan okazały się srebrne kozaki na niebotycznie wysokiej szpilce (2839 złotych). Wyglądają z pewnością oryginalnie, ale powiedzmy sobie szczerze - która z nas wytrzymałaby w nich cały dzień? ;-)

To z pewnością odważna propozycja, ale dlaczego by nie spróbować zaszaleć tej jesieni? My nie widzimy żadnych przeciwwskazań! Są tylko dwa warunki, które muszą zostać spełnione: umiejętność chodzenia na bardzo wysokim obcasie i... oczywiście bezgraniczna miłość do błyskotek!