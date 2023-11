Reklama

Niedawno opublikowano pierwszą biografię Anny Przybylskiej. Od jakiegoś czasu przez media przetacza się również dyskusja na temat ewentualnego filmu o Przybylskiej. Okazuje się również, że jeszcze za życia uwielbianej przez Polaków gwiazdy padł pomysł stworzenia stand-up'a o Annie Przybylskiej. Wówczas nie doszedł on do skutku. Czy teraz jest na to szansa?

Zobacz też: Co z filmem o Ani Przybylskiej? Jej siostra w końcu zabrała głos, by zdementować plotki!

Zdradza Michał Żebrowski, aktor który współpracował z Anną Przybylską na planie filmu "Sęp". Posłuchajcie, co powiedział przed kamerą Party.pl!

Polecamy: "To cudowne być z kimś tak bardzo, bez reszty". Tak się kochali Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk

Anna Przybylska i Michał Żebrowski zagrali razem w filmie "Sęp".

ONS

Reklama

Anna Przybylska zmarła 5 października 2014 po walce z nowotworem.