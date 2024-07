Michał Szpak jest już w Polsce. Artysta pochwali się najpierw zdjęciem z samolotu, gdy żegnał się ze Szwecją. Widać, że Szpak jest zadowolony z tego, co przeżył na Eurowizji i z tego, że zajął 8. miejsce w ostatecznej klasyfikacji.

Pod tym zdjęciem fani z całego świata, w różnych językach, wypisują mu gratulacje i dziękują za jego piosenkę Color of Your Life. Piszą, że jego występ był świetny i liczą na to, że zagra w ich kraju.

To dowody na to, że Michał Szpak zaskarbił sobie sympatię fanów na całym świecie, a przynajmniej w Europie.

Po wylądowaniu na lotnisku w Polsce Michał Szpak zrobił sobie zdjęcie ze swoją ekipą, z którą brał udział w konkursie, a w szczególności z kwartetem smyczkowym, z którym występował na scenie.

Fani Szpaka są zachwyceni jego występem i piszą mu, że powinien zająć pierwsze miejsce, bo na to zasługuje. Niektórzy smucą się, że zajął tylko ósme, a powinien wyższe.

Szpaku ale namieszałeś, afera na pół Europy z tym głosowaniem pseudojurorów z drewnianymi uszami :) - napisała jedna z fanek Michała Szpaka.

Jedno jest pewne, Michał Szpak jest teraz naszym bohaterem narodowym.

Michał Szpak tak się cieszył po ogłoszeniu wyników na Eurowizji 2016.

