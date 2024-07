W tym miesiącu nie brakowało emocji! Nasz kraj odwiedziły aż dwie najsłynniejsze na świecie pary - prezydencka para USA Donald i Melania Trump oraz książęca para Kate i William. Bez wątpienia były to najgłośniejsze i budzące emocje wydarzenia. Co o nich sądzi Michał Szpak? Specjalnie dla nas gwiazdor ocenił zarówno księżną Kate, jak i Melanię Trump. Nie uwierzysz, co powiedział o Pierwszej Damie USA! Zobacz materiał wideo!

Reklama

Zobacz: TYLKO U NAS Michał Szpak: „Graliśmy za darmo albo za kawałek pizzy. Dokładaliśmy do tego własne pieniądze’’

Przeczytaj też: Księżna Kate uczy się mówić po polsku! Musicie zobaczyć to nagranie! WIDEO

Zobacz także

Michał Szpak ocenił księżną Kate i Melanię Trump

ONS

Wizyta książęcej pary wzbudziła wiele emocji!

Michał Szpak w zaskakujących słowach ocenił Melanię Trump!

Reklama