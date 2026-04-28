W sejmie uczcili Łukasza Litewkę minutą ciszy. Marszałkowi załamał głos

Wtorkowe posiedzenie Sejmu miało wyjątkowo przejmujący początek. Posłowie uczcili pamięć Łukasza Litewki, 36-letniego parlamentarzysty Lewicy i aktywisty społecznego, który zginął tragicznie 23 kwietnia 2026 r. w Dąbrowie Górniczej. Zanim ruszyły prace nad ustawami, na sali zapadła minuta ciszy, a na sejmowych korytarzach pojawiła się księga kondolencyjna, białe kwiaty i czarno-białe zdjęcie posła.

W gmachu przy Wiejskiej rzadko widać momenty, które w jednej chwili wyciszają polityczne emocje. Tym razem było inaczej. Jeszcze przed pierwszymi punktami porządku dziennego posłowie wstali, by w milczeniu pożegnać tragicznie zmarłego Łukasza Litewkę z ław sejmowych. Minuta ciszy stała się symboliczną granicą między codziennym tempem parlamentarnej pracy a zwyczajnym, ludzkim doświadczeniem straty. Wybrzmiały też poruszające słowa marszałka sejmu Włodzimierza Czarzastego, któremu nagle załamał się głos.

Był człowiekiem o ogromnej wrażliwości na krzywdę ludzi i zwierząt, nigdy nie przechodził obojętnie obok potrzebujących pomocy. Polska polityka straciła człowieka dialogu, zawsze gotowego do działania w ważnych sprawach, odrzucając wszystkie waśnie i różnice. Jesteśmy wdzięczni za tę pomoc, za wrażliwość i pokazywanie, jak być lepszymi ludźmi. Zginął dobry człowiek, uczcijmy jego pamięć minutą ciszy przekazał marszałek sejmu.

Warto przypomnieć, że znamy szczegóły pogrzebu Łukasza Litewki, który zostanie pochowany w środę, 29 kwietnia po południu. Ostatnie pożegnanie posła odbędzie się z honorami.

W Sejmie przygotowano też widoczny znak pamięci tam, gdzie dotychczas zasiadał Litewka. Ustawiono czarno-białą fotografię, białe kwiaty i znicz. Na sejmowym korytarzu udostępniono księgę kondolencyjną, do której mogą wpisywać się posłowie.

W tle tych gestów pozostają znane okoliczności tragicznego wypadku. Łukasz Litewka jechał na rowerze, gdy został potrącony przez samochód. Zmarł niedługo później w wyniku odniesionych obrażeń. Sprawcą był 57-letni mieszkaniec Sosnowca, który w prokuraturze tłumaczył, że w momencie potrącenia chwilowo stracił przytomność. Mężczyzna niedawno wyszedł z aresztu.

W sejmie uczcili Łukasza Litewkę minutą ciszy. Marszałkowi załamał głos

