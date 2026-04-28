W niedzielę, 26 kwietnia zakończyła się akcja charytatywna, którą śledziła cała Polska. Stream Łatwoganga trwał aż 9 dni, przyciągnął mnóstwo gwiazd, ale przede wszystkim zgromadził ponad 251 mln zł. Środki mają zostać przekazane Fundacji Cancer Fighters. Jedną z osób publicznych, które wzięły udział w głośnej inicjatywie, była Dorota Szelągowska. Jej obecność niespodziewanie wywołała sporo kontrowersji.

Dorota Szelągowska odpowiedziała na zarzut lansowania się u Łatwoganga

Zaraz po dołączeniu do charytatywnego streamu Łatwoganga na Dorotę Szelągowską spadł hejt. Niewykluczone, że internauci nie zrozumieli przesłania projektantki wnętrz i źle zinterpretowali jej intencje. Internauci jednak nie przestają krytykować gwiazdy TVN. W mediach społecznościowych pojawił się ostry komentarz, zarzucający jej lansowanie się u influencera.

Ludzie, serio uważacie, że ta propozycja była na miejscu? Na streamie było widać jedynie jedno pomieszczenie. Trochę to wyglądało jak telefon dla lansu. Nie było nic do zaoferowania, to wcisnę cokolwiek. Niestety, ale wstyd napisała internautka.

Dorota Szelągowska nie wytrzymała i postanowiła odpowiedzieć. Projektantka wnętrz podkreśliła, że otrzymała mnóstwo wiadomości sugerujących, by zaangażowała się w inicjatywę. W dalszej części zaznaczyła też, że nikt nie wie, czy nie wsparła zbiórki finansowo.

Myślę, że kilkaset osób, które napisały do mnie wcześniej wiadomości, by zrobić coś dla chłopaka, który zawsze myśli tylko o innych, jest miliard razy ważniejsze niż ten syf, który się z pani sączy. Sorry, ale każdy ocenia wyłącznie przez swój własny pryzmat - jeśli pani szuka w takich działaniach lansu, to mogę wyłącznie ubolewać. Życzę, naprawdę z całego serca, czegoś tak dobrego w życiu, żeby coś się pani zmieniło w postrzeganiu innych. Więcej miłości, dobra i wiary. Oraz nie ma pani pojęcia, czy i jak pomogłam finansowo - tu bym też się powstrzymała od oceniania odpowiedziała gwiazda TVN.

Szelągowska nie przeszła obojętnie też obok innego komentarza internauty, w którym skrytykował jej udział w streamie Łatwoganga i wspomniał o słynnych remontach.

Jak oglądałem te twoje „Totalne remonty”, to nie było produktu bez lokowania. Mogłaś wziąć (...) farby, narzędzia, meble, garnki i wpłacić kasę razem z tymi firmami, a nie o jakimś remoncie gadać... co za baba napisał internauta.

A skąd ty wiesz, czy i ile wpłaciłam? odpowiedziała.

Łatwogang zebrał 252 mln zł na streamie

Łatwogang zgromadził ponad 250 mln zł na dzieci walczące z chorobami nowotworowymi. Wiele gwiazd w ramach solidarności z chorymi nie tylko wpłacało pieniądze, ale również goliło głowy. Wielkim echem odbiła się akcja w telewizji, kiedy Maciej Kurzajewski zgolił włosy w „Halo tu Polsat”.

Influencer opublikował oświadczenie, w którym ujawnił, że zostanie powołana specjalna komisja, która pomoże podjąć decyzję co do tego, na co przeznaczyć zgromadzone środki dla Fundacji Cancer Fighters.

