W Polskim Radiu we wtorek, 28 kwietnia wybrzmiała wyjątkowo smutna informacja: Marek Lipiński, dziennikarz i radiowiec przez lata kojarzony z anteną Jedynki, zmarł w wieku 84 lat. Wiadomość przekazali przedstawiciele Programu 1, kierując kondolencje do Marii Szabłowskiej, prywatnie jego żony. Lipiński był związany z radiem przez ponad pięć dekad, a jego nazwisko wracało tam, gdzie zapadały kluczowe decyzje.

Marek Lipiński należał do wyjątkowej grupy dziennikarzy, którzy powoli przechodzą do historii. Przez całe życie zawodowe był związany z Polskim Radiem, a jego współpraca z publicznym nadawcą trwała ponad pięćdziesiąt lat.

W komunikacie przekazanym przez radiową Jedynkę znalazł się także gest skierowany wprost do Marii Szabłowskiej. W takich chwilach to często najprostsze słowa niosą największy ciężar, a ton oficjalnego pożegnania staje się jednocześnie bardzo osobisty.

W wieku 84 lat zmarł redaktor Marek Lipiński - przez całe życie zawodowe związany z Polskim Radiem, prywatnie mąż Marii Szabłowskiej. Pani Marii Szabłowskiej w imieniu Programu 1 składamy najszczersze kondolencje czytamy w oświadczeniu.

Kim był Marek Lipiński?

Choć nazwisko Lipińskiego najsilniej kojarzy się z Polskim Radiem, jego zawodowa droga obejmowała również inne ważne miejsce na mapie polskich mediów. Od 1998 r. przez sześć lat pracował jako dyrektor Informacyjnej Agencji Prasowej.

Do tego dochodzi jeszcze wątek dydaktyczny. Marek Lipiński był wykładowcą w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie. Dla wielu osób z branży to ważny sygnał: miał wpływ nie tylko na codzienną pracę redakcji, lecz także na kształcenie kolejnych roczników ludzi, którzy później trafiali do mediów.

Obok zawodowych funkcji pojawia się też wątek bliski czytelniczkom zainteresowanym kulisami życia znanych osób, ale podany z należnym spokojem. Marek Lipiński przez ponad 40 lat był związany z Marią Szabłowską, jedną z najsłynniejszych polskich dziennikarek muzycznych. W 2011 r. para wzięła ślub.

Zobacz także:

