Łatwogang prowadził w sieci transmisję na żywo, która trwała nieprzerwanie dziewięć dni, a zbiórka od początku była prowadzona na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Na streamie pojawiło się mnóstwo gwiazd, a jedną z osób, która wywołała wśród oglądających skrajne emocje, była Monika Olejnik. Jak tłumaczy swój udział w wydarzeniu?

To dlatego Monika Olejnik była u Łatwoganga

Monika Olejnik w wywiadzie z Plejadą nie ukrywała, że do wizyty u Łatwoganga skłoniła ją prywatna historia i własne doświadczenia związane z chorobą nowotworową. Wprost wskazała też, że przyjechała po to, by pomóc Mai i innym dzieciom, które chorują i walczą o zdrowie.

Mam swoje porachunki z rakiem, dlatego odwiedziłam mieszkanie wspaniałego twórcy internetowego Łatwoganga po to, żeby pomóc Mai i innym dzieciom, które chorują i dzielnie walczą, ale też po to, żeby przypomnieć mój apel, który powtarzam od lat: 'badajcie się, proszę! To może uratować życie'. Najważniejsze jest to, że dzieci chore onkologicznie otrzymają pomoc, o której marzą! I to jest zwycięstwo wszystkich ponad podziałami powiedziała Monika Olejnik.

Słowa te wybrzmiewają szczególnie znaczące po sytuacji, w której internauci domagali się opuszczenia przez dziennikarkę sławnej już kawalerki. Wtedy też w obronie Moniki Olejnik stanął Łatwogang.

W kolejnych wypowiedziach dziennikarka zdecydowała się też ujawnić, jak wyglądały kulisy całego wydarzenia.

Życzliwość i świetna atmosfera zaczynała się już w drodze do mieszkania Piotrka na ulicy i potem słynny korytarz, pomoc sąsiadów podających wodę, muzyka, śpiewy, taniec. I to magiczne mieszkanie, które oglądaliśmy w naszych telefonach, komputerach i telefonach, przypominające festiwal radości street art. Wszyscy się uśmiechali, a kwota wpłat rosła na naszych oczach wspomina Olejnik.

Monika Olejnik szczerze o streamie Łatwoganga

W tej samej rozmowie dziennikarka wypowiedziała się o całej akcji w samych superlatywach, doceniając też utwór Bedoesa zaśpiewany z 11-letnią Mają, który stał się początkiem i symbolem akcji Łatwoganga, który zebrał zawrotną kwotę.

Magiczna akcja zainicjowana przez Łatwoganga była jak spektakl multimedialny. (...) Pokazała siłę muzyki, która otwiera ludzkie serca. mówiła dla Plejady Olejnik.

W dalszych słowach dziennikarka opisała całą akcją jako cud, rewolucję i zwycięstwo, o którym marzyli Polacy.

To wspaniałe, że te dziewięć dni zmieniły wszystko. Oni dokonali cudu, zrobili rewolucję. To jest fenomen socjologiczny wyjątkowy na tle świata! (...) Powstał dialog dobroci. I to jest naprawdę cudowne. Wreszcie po latach Polska została mistrzem świata! Marzyliśmy o tym!

