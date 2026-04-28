Gniazdko Julii Wieniawy znów rozgrzało ciekawość fanów. Choć gwiazda ma też leśny dom poza stolicą, to właśnie w Warszawie spędza najwięcej czasu. Wnętrza są konsekwentne: nowoczesne rozwiązania spotykają się z retro klimatem, a całość trzyma się palety drewna, kremu i zieleni.

Imponujące wnętrza domu Julii Wieniawy

Julia Wieniawa od lat rozwija swoją karierę, zarówno na małym i dużym ekranie, jak i na scenie. Choć największą popularność przyniosła jej rola Pauli w "Rodzince.pl", ma na swoim koncie szeroki wachlarz angaży, a w tym regularnie koncertuje, zachwycając swoim wokalem. Nic dziwnego, że grono jej fanów stale rośnie, a ci chętnie śledzą jej życie zarówno prywatne, jak i zawodowe.

Spore zaciekawienie budzi również mieszkanie celebrytki, które co jakiś czas przewija się w tle jej postów na Instagramie. Dzięki licznym kadrom możemy przekonać się, że Julia Wieniawa urządziła swoje gniazdko z niezwykłą klasą.

Pierwsze wrażenie robi salon, który wygląda jak przestrzeń zaplanowana od początku do końca, bez przypadkowych akcentów. Kolory pracują na atmosferę: ciepłe drewno ociepla wnętrze, kremowe ściany dają oddech, a zieleń pojawia się w kilku tonach i spina całość w jedną historię. W samym centrum stoi miękka sofa w oliwkowym odcieniu, która od razu dodaje pomieszczeniu lekko retro charakteru. Naprzeciw niej ustawiono drewnianą komodę w stylu vintage.

Ważnym elementem są też rośliny. Jest ich naprawdę dużo. Kuchnia płynnie łączy się z salonem, więc to jedna, wspólna strefa do życia. Tu wyraźnie widać nacisk na funkcjonalność: centralnym punktem jest szeroka wyspa w jasnym, kamiennym wykończeniu. Przy wyspie stoją wysokie hokery z plecionymi oparciami, a minimalistyczna zabudowa z gładkimi frontami bez uchwytów trzyma nowoczesny ton i nie zabiera przestrzeni.

Królestwo Julii Wieniawy

Największą uwagę zwraca garderoba Julii, której z pewnością pozazdrości niejedna kobieta. Wnętrze ma wyraźnie zaplanowaną ekspozycję: drewniane szafy z przeszklonymi frontami dodają klasy, a jednocześnie pozwalają podejrzeć równo ułożone kolekcje. Obok nich stoją otwarte regały w złotych ramach. Ten detal zmienia wszystko, bo garderoba zaczyna przypominać butikową przestrzeń, gdzie każdy element ma swoje miejsce. Na uwagę zasługuje też podłoga: miękka, ciemnozielona wykładzina.

Z garderoby można przejść prosto do sypialni, która nie odcina się od reszty apartamentu. Tu również króluje drewno: na środku stoi duże, solidne łóżko o prostej formie. Zamiast wielu ozdób są konkretne elementy, które budują charakter - złote kinkiety i skórzane fotele ustawione pod oknem.

Tak mieszka Julia Wieniawa, fot. Instagram/juliawieniawa

Tak mieszka Julia Wieniawa, fot. Instagram/juliawieniawa

Tak mieszka Julia Wieniawa, fot. Instagram/juliawieniawa

Tak mieszka Julia Wieniawa, fot. Instagram/juliawieniawa

Tak mieszka Julia Wieniawa, fot. Instagram/juliawieniawa