Mąż Pauliny Sykut, Piotr Jeżyna, udzielił pierwszego wywiadu po narodzinach córki, Róży. Paulina Sykut niedawno urodziła swoje pierwsze dziecko, o czym poinformował jej mąż, a zawodowo menadżer. Para jest bardzo szczęśliwa i długo czekała na ten moment. Róża jest zdrowa, a Paulina Sykut czuje się świetnie. Wkrótce po narodzinach dziewczynki, Piotr Jeżyna, udzielił wywiadu, w którym wyznał, jakie są ich dalsze plany. Okazuje się, że do końca roku oboje będą zajmować się córeczkę i cieszyć się wspólnie spędzonym czasem:

Do końca roku mam urlop. Chciałem ten pierwszy miesiąc spędzić z żoną i córeczką. Wyrywam się, by dziecko kąpać, przewijać, jestem przy karmieniu. Nie mamy nikogo do pomocy, bo chcemy sami sobie ze wszystkim radzić, sprawdzić się w roli rodziców - wyznał w rozmowie z "Dobrym Tygodniem".