Świat ABBY stracił jedną z najważniejszych osób z zaplecza. 13 czerwca zespół poinformował w mediach społecznościowych o śmierci Görel Hanser, podkreślając, że była dla nich kimś znacznie więcej niż współpracowniczką. Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson i Anni‑Frid Lyngstad poprosili jednocześnie o uszanowanie prywatności w czasie żałoby.

Grupa ABBA w żałobie. Muzycy pożegnali wieloletnią współpracowniczkę

Komunikat pojawił się na oficjalnym profilu zespołu i został podpisany przez całą czwórkę. Artyści dali do zrozumienia, że odszedł ktoś, kto był wyjątkowo blisko ich codziennego funkcjonowania: osoba zaufana, obecna przy najważniejszych decyzjach i w momentach, kiedy tempo wokół ABBY było zawrotne. W słowach pożegnania wybrzmiała przede wszystkim wdzięczność oraz ciężar straty, a zespół jasno zaznaczył, że w tej sytuacji potrzebuje spokoju.

Z najgłębszym smutkiem informujemy o śmierci Görel Hanser. Straciliśmy naszą najbardziej ukochaną przyjaciółkę i najbliższą współpracowniczkę. Ta strata jest nie do zmierzenia. Prosimy o uszanowanie naszej prywatności w czasie żałoby przekazali członkowie zespołu za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Warto przypomnieć, że głośna śmierć wstrząsnęła także Polską. Niedawno dowiedzieliśmy się, że ceniony aktor, Janusz Michałowski nie żyje.

Görel Hanser była legendą zespołu ABBA. Przeżyła z muzykami największe sukcesy

Görel Hanser (z domu Johnsen) urodziła się 21 czerwca 1949 roku w Skultorp, niedaleko szwedzkiego Skövde. Z branżą muzyczną związała się wcześnie: od 1969 roku pracowała w Sweden Music oraz Polar Music. Zaczynała jako sekretarka Stiga „Stikkana” Anderssona, ale jej rola rosła z każdym kolejnym sezonem, gdy wokół ABBY coraz wyraźniej rysował się międzynarodowy fenomen.

W organizacyjnej układance była osobą, do której wracało się po odpowiedzi i konkret. Z czasem pełniła funkcję osobistej menedżerki zespołu aż do jego rozpadu w 1982 roku. To oznaczało stałą obecność przy artystach w okresie największej popularności i presji: gdy każde kolejne działanie było obserwowane, komentowane i natychmiast kopiowane przez rynek.

W świecie muzyki wielkie nazwiska potrzebują żelaznej struktury. Hanser odpowiadała za kwestie organizacyjne i kontakty, a jej kompetencje miały przełożenie na to, jak sprawnie działało zaplecze projektu. Wśród jej zadań była koordynacja relacji z zagranicznymi wytwórniami, które wydawały albumy ABBY na całym świecie. To praca, w której liczą się szczegóły: terminy, ustalenia, konsekwencja i wyczucie, kiedy powiedzieć „tak”, a kiedy doprecyzować. W kolejnych latach awansowała także na stanowisko wiceprezes Polar Music.

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