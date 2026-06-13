ABBA w żałobie. Media zalała fala kondolencji
Zespół ABBA przekazał smutne wieści. Jedna z najsłynniejszych grup muzycznych na całym świecie jest w żałobie. Muzycy poinformowali, że odeszła postać, która stała za największymi sukcesami i najważniejszymi momentami kariery artystów ze szwedzkiego kolektywu. W mediach pojawiło się pożegnalne oświadczenie.
Świat ABBY stracił jedną z najważniejszych osób z zaplecza. 13 czerwca zespół poinformował w mediach społecznościowych o śmierci Görel Hanser, podkreślając, że była dla nich kimś znacznie więcej niż współpracowniczką. Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson i Anni‑Frid Lyngstad poprosili jednocześnie o uszanowanie prywatności w czasie żałoby.
Grupa ABBA w żałobie. Muzycy pożegnali wieloletnią współpracowniczkę
Komunikat pojawił się na oficjalnym profilu zespołu i został podpisany przez całą czwórkę. Artyści dali do zrozumienia, że odszedł ktoś, kto był wyjątkowo blisko ich codziennego funkcjonowania: osoba zaufana, obecna przy najważniejszych decyzjach i w momentach, kiedy tempo wokół ABBY było zawrotne. W słowach pożegnania wybrzmiała przede wszystkim wdzięczność oraz ciężar straty, a zespół jasno zaznaczył, że w tej sytuacji potrzebuje spokoju.
Z najgłębszym smutkiem informujemy o śmierci Görel Hanser. Straciliśmy naszą najbardziej ukochaną przyjaciółkę i najbliższą współpracowniczkę. Ta strata jest nie do zmierzenia. Prosimy o uszanowanie naszej prywatności w czasie żałoby
Warto przypomnieć, że głośna śmierć wstrząsnęła także Polską. Niedawno dowiedzieliśmy się, że ceniony aktor, Janusz Michałowski nie żyje.
Görel Hanser była legendą zespołu ABBA. Przeżyła z muzykami największe sukcesy
Görel Hanser (z domu Johnsen) urodziła się 21 czerwca 1949 roku w Skultorp, niedaleko szwedzkiego Skövde. Z branżą muzyczną związała się wcześnie: od 1969 roku pracowała w Sweden Music oraz Polar Music. Zaczynała jako sekretarka Stiga „Stikkana” Anderssona, ale jej rola rosła z każdym kolejnym sezonem, gdy wokół ABBY coraz wyraźniej rysował się międzynarodowy fenomen.
W organizacyjnej układance była osobą, do której wracało się po odpowiedzi i konkret. Z czasem pełniła funkcję osobistej menedżerki zespołu aż do jego rozpadu w 1982 roku. To oznaczało stałą obecność przy artystach w okresie największej popularności i presji: gdy każde kolejne działanie było obserwowane, komentowane i natychmiast kopiowane przez rynek.
W świecie muzyki wielkie nazwiska potrzebują żelaznej struktury. Hanser odpowiadała za kwestie organizacyjne i kontakty, a jej kompetencje miały przełożenie na to, jak sprawnie działało zaplecze projektu. Wśród jej zadań była koordynacja relacji z zagranicznymi wytwórniami, które wydawały albumy ABBY na całym świecie. To praca, w której liczą się szczegóły: terminy, ustalenia, konsekwencja i wyczucie, kiedy powiedzieć „tak”, a kiedy doprecyzować. W kolejnych latach awansowała także na stanowisko wiceprezes Polar Music.
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