Edyta i Łukasz Golcowie są razem od ponad ćwierć wieku i uchodzą za jedno z najtrwalszych małżeństw w polskim show-biznesie. Para poznała się jeszcze przed największym sukcesem zespołu Golec uOrkiestra, a w 2000 roku stanęła na ślubnym kobiercu. Przez lata zakochani nie tylko wspólnie budowali rodzinę, ale także rozwijali karierę muzyczną, wielokrotnie podkreślając, że potrafią oddzielać życie prywatne od zawodowego. Małżonkowie doczekali się trójki dzieci i mimo licznych obowiązków konsekwentnie chronią swoją prywatność. Ich wspólne występy na scenie cieszą się ogromną rozpoznawalnością. Podobnie jak wywiady, o których rozpisują się media. 12 czerwca ukazała się ich rozmowa z Odetą Moro w programie "Onet Rano". Zaskoczyli słowami o związku.

Łukasz Golec powiedział to wprost. "Każdy musi mieć swoją przestrzeń"

Muzycy udzielili nowego wywiadu, w którym nie zabrakło ciekawych wątków. Prowadząca Odeta Moro wypytywała Edytę i Łukasza Golców, o to, jaki jest ich sekret na szczęśliwy związek. Wokalistka wspomniała o kompromisach, które odgrywają bardzo ważną rolę w ich małżeństwie.

W naszym przypadku czasem jest to przeciąganie liny i dobrze, że jest. Bo gdyby nam nie zależało, to pewnie już by go nie było. Ta umiejętność pójścia na kompromis jest bardzo ważna powiedziała w wywiadzie.

Edyta Golec pochwaliła także swojego ukochanego, twierdząc, że mimo góralskiego temperamentu, potrafi pójść na kompromis. Muzyk dołączył się do dyskusji i wspomniał o tym, jak z żoną funkcjonują na co dzień. Oboje cenią sobie czas spędzany zarówno razem, jak i osobno.

Trzeba w tym wszystkim się odnaleźć. To jest niestety wielka sztuka, albo stety. Nie wiem, jak tutaj to zdefiniować. Są takie momenty, że każdy musi mieć swoją przestrzeń. (...) Każdy ma ulubione czynności, które lubi robić w samotności mówił Łukasz Golec.

Odpoczywamy od siebie, to taka higiena pracy dodała Edyta Golec.

Zakochani przyznali, że mają swoje własne pasje i zajęcia. Edyta Golec od czasu do czasu wyjeżdża z koleżankami.

Edyta Golec zażartowała z internautów. Przeszła metamorfozę?

W kwietniu Edyta Golec postanowiła zaskoczyć metamorfozą w mediach społecznościowych. Dzięki odpowiedniej stylizacji, mocnemu makijażowi i odmienionej fryzurze udało jej się skutecznie wywołać niemałe zamieszanie wśród fanów. Wielu internautów przez chwilę zastanawiało się, czy artystka rzeczywiście zdecydowała się na tak radykalną zmianę wyglądu. Komentarze szybko zapełniły się opiniami na temat nowego wizerunku wokalistki. Dopiero później wyszło na jaw, że publikacja miała charakter żartobliwy i była związana z obchodami 1 kwietnia.

Każdy ma jakieś swoje Prima Aprilis uspokoiła internautów Edyta Golec.

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