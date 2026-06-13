Marta Nawrocka wróciła ze Skępego z tematem, który momentalnie złapał zasięg: w piątkowe popołudnie pojawiła się na XIV Zjeździe Dużych Rodzin „Trzy Plus” w województwie kujawsko-pomorskim, a dzień później opublikowała w mediach społecznościowych nagranie i osobisty wpis o rodzicielstwie. Internet zareagował szybko i bardzo emocjonalnie, wyłapując zarówno sens jej słów o rodzinie, jak i detale z samego spotkania.

Marta Nawrocka spotkała się z rodzinami w Skępem

Wystarczyło kilka ujęć ze Skępego i krótki, osobisty komentarz, by rozmowa o rodzinie znów przebiła się do codziennych dyskusji w mediach społecznościowych. Uczestniczki i uczestnicy zjazdu „Trzy Plus” to osoby, które na co dzień żyją w rytmie dużego domu, logistyki i stałych obowiązków. Właśnie z nimi pierwsza dama spędziła piątkowe popołudnie.

W nagraniu, które pojawiło się następnego dnia, wraca atmosfera spotkania: dużo rozmów, uścisków dłoni i uważności skierowanej na rodziców i dzieci. Publikacja nie wyglądała jak wyłącznie oficjalna relacja z kalendarza obowiązków.

Jestem matką trójki: Daniela, Antoniego i Katarzyny. I nie zamieniłabym tego na nic innego mówiła Marta Nawrocka.

W swoim wpisie Marta Nawrocka opisała rodzicielską codzienność językiem, który dla wielu osób brzmi znajomo: dużo zadań naraz, ciągłe przełączanie się między obowiązkami, radościami i trudami. W tej opowieści mocno wybrzmiało też przekonanie, że mimo zmęczenia to doświadczenie daje poczucie sensu i ogromnej bliskości. Podczas przemówienia w Skępem pierwsza dama mówiła również o sobie jako mamie trójki dzieci: Daniela, Antoniego i Katarzyny.

Rodzicielska codzienność to często wyższa matematyka - mnożenie radości, dzielenie trudów, dodawanie obowiązków. Ale przede wszystkim to szczęście do potęgi entej. (...) Rodzina jest prawdziwym sercem Polski napisała na Instagramie pierwsza dama.

Warto przypomnieć, że niedawno Marta Nawrocka zwróciła się do Mai Chwalińskiej po jej niesamowitym występie na turnieju Roland Garros w Paryżu.

Stylizacja Marty Nawrockiej przyciągnęła uwagę

Wśród komentarzy przewijał się jeszcze jeden wątek, typowy dla dzisiejszych dyskusji o osobach publicznych: moda. Marta Nawrocka postawiła na ciemnogranatowy garnitur ze złotymi guzikami, do tego cieliste szpilki i złotą biżuterię. Zestaw był elegancki i spójny, a przy tym na tyle „codzienny”, że łatwo wyobrazić go sobie także poza protokołem.

To ważne, bo styl w takich sytuacjach pełni rolę komunikatu. Ma być praktycznie, schludnie i bez przesady, kiedy spotkanie dotyczy rodzin i ich realnych spraw. Właśnie dlatego te detale tak szybko zostały zauważone: są proste do odtworzenia, a jednocześnie wyraźnie „reprezentacyjne”.

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