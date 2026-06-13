Mikołaj „Bagi” Bagiński, influencer znany m.in. jako założyciel DRE$$CODE i zwycięzca 17. edycji „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”, wchodzi w nowy projekt pod własnym szyldem. Jego autorski program „Farma Bagiego” właśnie dostał konkrety: zwiastun pojawił się na Instagramie, a premiera na YouTube została zaplanowana na 15 czerwca. Wiadomo też, ilu będzie uczestników i jak często widzowie dostaną kolejne odcinki.

Bagi rusza z własnym programem

Jeszcze niedawno można go było oglądać w zupełnie innej roli: w 18. edycji „Tańca z gwiazdami” sprawdzał się jako współprowadzący i pojawiał się w kilku odcinkach obok Krzysztofa Ibisza oraz Pauliny Sykut-Jeżyny. Teraz stawia na format, który startuje w sieci i ma być rozwijany według jego zasad.

Wokół projektu zrobiło się głośno już wcześniej, bo w sieci krążyło nagranie zapowiadające program, które później zostało usunięte. Z dzisiejszej perspektywy wygląda to jak przedsmak większej kampanii: temat wrócił z mocniejszym uderzeniem i gotowym zwiastunem, który podkręca oczekiwania, ale jednocześnie jasno ustawia ton. Przekaz jest prosty: to nie ma być lekki wyjazd, tylko rywalizacja, w której ktoś szybko może zrozumieć, że przyjechał nie po odpoczynek, a po sprawdzian.

Warto przypomnieć, że niedawno informowaliśmy o tym, jak Bagi ogłosił własny program.

Zasady są jasne: siedem odcinków, publikacja co dwa dni i dziewięć osób na starcie

Tu nie ma miejsca na niedomówienia: zapowiedziano łącznie siedem odcinków, publikowanych co dwa dni. To oznacza intensywny rytm oglądania i szybkie zwroty akcji, bo przy takim harmonogramie publiczność nie będzie czekać tygodniami na ciąg dalszy.

Ustalono też liczbę uczestników: ma ich być dziewięciu. Wśród nazwisk, które już padły, są m.in. Natalia „Natsu” Karczmarczyk oraz Damian Glinka. Ten dobór od razu sugeruje, że program celuje w mocno internetową energię i znajome twarze, które potrafią przyciągnąć uwagę nie tylko zasięgami, ale też temperamentem.

Oto pełna lista uczestników pierwszej edycji „Farmy Bagiego”: Gawronek, Crazy Oliwka, Karolina Mrozicka, Navcia, Damian Glinka, Weronika Białek, Maja Janowska, Miłosz Kulesza, Maciek Operator.

W praktyce stawka jest podwójna. Z jednej strony liczy się rozrywka i dynamika, bo widzowie dostaną odcinki często i regularnie. Z drugiej, dla uczestników to test wizerunkowy: w formacie, w którym od początku podkreśla się, że nie chodzi o beztroskę, łatwo o momenty, które zostają w sieci na długo.

Przypominamy, że premiera „Farmy Bagiego” została wyznaczona na 15 czerwca i ma odbyć się na YouTube.

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