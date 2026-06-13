W piątek, 12 czerwca, Julia Suryś i Marcin Stromecki zostali małżeństwem. Ceremonia odbyła się w kościele w Lublinie, a pierwsze ujęcia z momentu wyjścia nowożeńców szybko obiegły Instagram. Choć para nie odsłaniała kulis tego dnia, jedno i tak przyciągnęło najwięcej spojrzeń: klasyczna, minimalistyczna stylizacja panny młodej.

Julia Suryś z „Tańca z gwiazdami” wzięła ślub.

Zamiast rozbudowanej komunikacji i serii oficjalnych publikacji, informacja o ślubie popłynęła prostą drogą: przez media społecznościowe. To właśnie Sylwia Madeńska, bliska znajoma pary, pokazała kadry z uroczystości w chwili, gdy nowożeńcy opuszczali kościół. Ten krótki fragment wystarczył, by temat zaczął żyć własnym życiem i rozpalił dyskusje w komentarzach.

W przypadku Julii Suryś to nie zaskakuje. Tancerka od lat jest kojarzona z parkietem i telewizyjną energią programu „Taniec z gwiazdami”, gdzie pracowała m.in. z Filipem Lato, Michałem Mikołajczakiem i Sebastianem Fabijańskim. Gdy taka postać pokazuje się w zupełnie innej roli niż sceniczna, Internet reaguje błyskawicznie.

U boku tancerki stanął Marcin Stromecki, 32-letni piłkarz. Wiadomo, że gra obecnie w barwach ŁKS Łomża. Para trzymała szczegóły uroczystości raczej poza zasięgiem ciekawskich, dlatego każdy potwierdzony element wydarzenia natychmiast stawał się newsem.

Julia Suryś z „Tańca z gwiazdami” pokazała nagranie ze ślubu

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie ze ślubu Julii Suryś. Fani mogą zobaczyć fragmenty opublikowane przez studio odpowiedzialne za film ślubny pary. Pod wpisem pojawiła się kolejna porcja gratulacji od fanów. W kadrach możemy zobaczyć przepiękną suknię tancerki znanej z „Tańca z gwiazdami”, a także imponujące ujęcia z samochodu.

Wczorajszy ślub. Cóż to były za emocje! czytamy.

Julia Suryś z „Tańca z gwiazdami” wyszła za mąż. Wszyscy patrzyli na jej suknię

Najgłośniej było o stylizacji Julii Suryś. Panna młoda postawiła na długą suknię z gładkiej, lśniącej satyny w kolorze śnieżnej bieli. Wyróżniał ją wyraźny minimalizm i rezygnacja z tiulu, co w ślubnej modzie wciąż bywa odważnym ruchem. Efekt? Bardzo czysta forma i mocny, klasyczny przekaz. Warto przypomnieć, że Julia Suryś z „Tańca z gwiazdami” pokazała się w drugiej sukni ślubnej.

Całość dopełnił długi welon ciągnący się po ziemi, wykończony subtelną koronką. Ten detal dodał romantycznego tonu, ale bez przesady i bez nadmiaru ozdób. Właśnie takie zestawienie najczęściej robi największe wrażenie: prosta baza i jeden mocny element, który zamyka całą stylizację w spójną historię.

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