Basia Kurdej-Szatan znów zajrzała z obserwującymi do swojego warszawskiego apartamentu i tym razem skupiła uwagę na tarasie: dużej, otwartej przestrzeni z widokiem na centrum stolicy. Na nagraniach i zdjęciach widać, że domowa strefa relaksu dostała świeży impuls przed sezonem, a jej głównym bohaterem stał się nowy, jasny narożnik ogrodowy.

Tak mieszka Basia Kurdej-Szatan. Pokazała imponujący taras z widokiem na Warszawę

Taras w tym mieszkaniu od początku grał pierwsze skrzypce, ale teraz wygląda na jeszcze bardziej „do używania” na co dzień. W kadrze pojawia się pokaźny narożnik w jasnym kolorze, zestawiony z pufą i stolikiem. Aktorka daje jasno do zrozumienia, że to nie jest ozdoba do podziwiania z salonu, tylko miejsce, które błyskawicznie przejęła cała rodzina.

Najmocniej zareagowały dzieci. Według relacji Kurdej-Szatan były tak zachwycone wygodą nowego kompletu, że dopytywały, czy mogą spędzić na nim noc. Taki detal od razu zmienia perspektywę: taras przestaje być tylko letnim dodatkiem do apartamentu, a zaczyna działać jak drugi, nieformalny salon.

Kochamy ten narożnik ogrodowy całą rodziną przebardzo! Jest taaaaak wygodny, że dzieci pytają czy mogą na nim spać w nocy napisała aktorka w mediach społecznościowych.

Widać, że strefa wypoczynku jest pomyślana tak, by korzystać z tego, co najlepsze w tej lokalizacji: przestrzeni i widoku. Taras wyłożono deskami, ustawiono rośliny w donicach, a za szklanymi balustradami rozciąga się panorama miasta. W tle kadrów pojawiają się też egzotyczne akcenty zieleni, w tym palmy, które dodają całości wakacyjnego charakteru.

Równie mocno pracuje architektura mieszkania: duże, panoramiczne okna nowoczesnego apartamentu robią wrażenie i podbijają efekt otwarcia przestrzeni. Warto przypomnieć, że niedawno informowaliśmy również, jak mieszka Maja Chwalińska, finalistka tegorocznego turnieju Roland Garros.

Basia Kurdej-Szatan od 2020 roku ma luksusowy apartament w Warszawie. Kosztował ponad 2 mln zł

Kurdej-Szatan pokazała taras w kilku odsłonach, zmieniając stylizacje jak w krótkiej, letniej relacji z dnia wolnego. Na nagraniach testuje narożnik w pomarańczowej, ażurowej sukience, wyraźnie korzystając z pełnego słońca. W kolejnych ujęciach pojawia się też w biało-granatowym komplecie z motywem cytryn, z filiżanką w dłoni i słomkowym kapeluszem.

Warto przypomnieć, że Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan mieszkają w Warszawie w przestronnym apartamencie kupionym w 2020 roku. Podawana cena to ponad 2,5 mln zł, a metraż mieszkania określano jako bliski 200 m², z dużym tarasem będącym jednym z najbardziej charakterystycznych elementów tego lokum.

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