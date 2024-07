Maryla Rodowicz zrezygnuje z występu na festiwalu w Opolu? Artystka odpowiedziała na oświadczenie Kayah o rezygnacji z udziału w koncercie. Podobny wpis pojawił się również na profilu Katarzyny Nosowskiej, której także nie zobaczymy na opolskiej scenie. Maryla Rodowicz udzieliła wywiadu, w którym zdradziła, że poważnie zastanawia się nad swoim udziałem w festiwalu.

Zobacz też: Nosowska również wydała oświadczenie w sprawie Opola! Wystąpi z Rodowicz? "Wykluczenie, w jakiejkolwiek odsłonie..."

Przeczytałam oświadczenie Kayah. Jest mi z tego powodu przykro. To dla mnie bardzo trudna sytuacja, rozważam wycofanie się z festiwalu w Opolu. Nie zamierzam przekonywać Kayah, by zmieniła swoje zdanie i wystąpiła na festiwalu. To jej decyzja, w którą nie zamierzam już ingerować - powiedziała Maryla Rodowicz w wywiadzie dla portalu noizz.pl.