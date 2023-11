Te święta dla Martyny Wojciechowskiej i Przemysława Kossakowskiego były wyjątkowe! Jak udało się nam dowiedzieć, Martyna zaprosiła całą rodzinę do siebie do Warszawy na Wigilię. Na Sylwestra gwiazda TVN razem ze swoim partnerem Przemysławem Kossakowskim, córką Marysią i przyjaciółmi jedzie do swojego przytulnego, drewnianego domku w Szczyrku. Dziennikarka planuje przywitać Nowy Rok w schronisku na Skrzycznem (1257 m n.p.m.). Po północy zjedzie z najwyższego szczytu w Beskidzie Śląskim z latarką czołówką na nartach skiturowych do swojej chaty, która stoi na uboczu w górach. To jest jej coroczny rytuał. Potem Martynę Wojciechowską i Przemysława Kossakowskiego czeka długie rozstanie. Podróżniczka już w styczniu jedzie do Meksyku kręcić jedenasty sezon „Kobiety na krańcu świata”. W tym czasie Kossakowski, realizujący swój program „Wtajemniczenie”, wybiera się w przeciwnym kierunku – do Indii.

