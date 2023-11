Marina i Wojciech Szczęsny są jedną z najpopularniejszych polskich par. W 2016 roku powiedzieli sobie sakramentalne TAK, a rok później na świat przyszedł ich syn, Liam. Chłopiec jest już na tyle duży, że razem z mamą kibicują słynnemu bramkarzowi podczas ważnych meczów. Ostatnio piłkarz pochwalił się na Instagramie swoim zdjęciem sprzed 10 lat i sentymentalnie napisał:

Reklama

Dokładnie 10 lat temu zadebiutowałem w Brentford! Zawsze będę wdzięczny za możliwości, jakie otrzymałem w tym klubie piłkarskim - napisał Wojtek Szczęsny na Instagramie.

Okazuje się, że zdjęcie skomentowała Marina i przy okazji zdradziła, jak zwraca się do męża. Będziecie zaskoczeni!

Marina zdradziła, jak czule zwraca się do Wojtka Szczęsnego!

Marina postanowiła zareagować na zdjęcie męża z początków jego piłkarskiej kariery i napisała krótki, ale zabawny komentarz, w którym zdradziła jednocześnie, jak pieszczotliwie zdradza się do Wojtka Szczęsnego:

Hahha dziubas - czytamy pod zdjęciem Wojciecha Szczęsnego na Instagramie.

To nie pierwsza gwiazda, która zdradziła publicznie, jak zwraca się do męża. Małgorzata Rozenek-Majdan też otwarcie nazywa męża "Pysiula", co bardzo nie podoba się jej mamie!

Ciekawe, czy Wojtek Szczęsny jest zadowolony z ujawnienia tego przezwiska?

Marina i Wojtek Szczęsny z Liamem! Chłopiec uwielbia grać z tatą w piłkę.

East News

Ślub Mariny i Wojtka Szczęsnego.

Instagram