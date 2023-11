A to niespodzianka! Maria Sadowska wzięła dziś ślub! Piosenkarka i gwiazda "The Voice of Poland" wyszła za mąż za swojego długoletniego partnera, Adriana Łabanowskiego. Ceremonia odbyła się w czwartek w Warszawie. Wśród gości pojawiła się m.in. Paulina Smaszcz Kurzajewska, która na swoim Instagramie poinformowała fanów, że wybiera się na uroczystość.

Ślub Marii Sadowskiej

Maria Sadowska i Artur Łabanowski są parą już od kilku lat. Mają dwójkę dzieci - córkę Lilę oraz synka Iwa. Kim jest mąż artystki? To również artysta, lider zespołu "No Logo", ale z wykształcenia fizjoterapeuta. Sadowska pojawiała się z nim czasem na oficjalnych premierach. Jest dla Marii ogromnym wsparciem:

Bardzo pomaga mi mój mąż, który wierzy w całą rewolucję kobiet, który wierzy, że to jest też dla mężczyzn. Bez mojego partnera nie dałabym rady nic zrobić - mówiła w Fakcie tuż po premierze filmu "Sztuka Kochania", który wyreżyserowała.

Więcej szczegółów i pierwsze zdjęcia - już wkrótce! Serdecznie gratulujemy!

Sadowska wzięła ślub.

Maria Sadowska już z mężem, Adrianem.