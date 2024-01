Marcin Hakiel w niedzielę uraczył swoich odbiorców nowym zdjęciem Dominiki... tym razem prosto z sypialni. Już na pierwszy rzut oka widać, że niewiele brakowało, a tancerz zaliczyłby poważną wpadkę. Ciekawe, co na to jego ukochana.

Reklama

Marcin Hakiel chwali się partnerką w sypialni

Nowy związek Marcina Hakiela, który jest już jego drugim od czasu rozwodu z Kasią Cichopek, budzi wyjątkowo duże emocje w opinii publicznej. W przeciwieństwie do tej poprzedniej relacji, tą tancerz ochoczo chwali się na forum publicznym i nie ukrywa wizerunku partnerki. On i Dominika często królują na wspólnych fotografiach, nie szczędząc sobie przy tym czułości.

Marcin Hakiel z partnerką Instagram/@marcinhakiel

Zobacz także: Katarzyna Cichopek zaręczyła się, a Marcin Hakiel opublikował to. "Rodzina"

W tej relacji Marcin poszedł też o krok dalej i chętnie urządza sobie z ukochaną bardziej odważne sesje. Ostatnio jednak fani byli zniesmaczeni zdjęciem Hakiela z partnerką, ale to i tak nie zraziło go do wrzucania kolejnych. W niedzielę zamieścił na Instagramie nową fotkę, na której tym razem jest sama Dominika... no może nie do końca sama, bo towarzyszy jej kot. Tancerz opatrzył post krótko:

Moje dziewczyny

Reklama

Na zdjęciu widać Dominikę w łóżku, pod kołdrą, wtulającą się w kota. Spod pościeli wystaje jej jedno ramię, dlatego możemy zauważyć, że ta nie ma na sobie żadnych ubrań. Na jednej z fotek, choć jest rozmazana, widać też, że niewiele brakowało, a biust kobiety także znalazłby się w kadrze. Tym razem jednak Marcin i Dominika mogli liczyć wyłącznie na pozytywne komentarze. Zdaje się, że po ostatniej burzy internauci zmienili swoje nastawienie.

Partnerka Marcina Hakiela Instagram@marcinhakiel