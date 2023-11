Marcelina Zawadzka ostatnio zaczęła narzekać na brak wolnego czasu. Była miss jest współprowadzącą „Pytanie na śniadanie” i niemal codziennie rano pojawia się w programie, potem czekają ją treningi do programu „Dance dance dance”. Okazuje się, że przez taki tryb życia gwiazda nie ma kiedy odpocząć!

Kiedy Marcelina Zawadzka znajduje czas na odpoczynek?

Marcelina Zawadzka przyznała w rozmowie Fakt.pl, że ilość obowiązków w pracy sprawia, że nie ma bardzo mało czasu na odpoczynek:

Nie wysypiam się. Śpię po trzy, cztery godziny dziennie. - zdradziła gwiazda nowego show.

Taki tryb pracy na dłuższą metę jest bardzo męczący, dlatego była Miss zdradziła, że stara się znaleźć czas w ciągu dnia na drzemkę. Niestety nie jest to takie łatwe:

W ciągu dnia nie zawsze jest czas, by uciąć sobie drzemkę. Czasami nie mam wolnej nawet godziny! - wyznała Marcelina Zawadzka.

Gwiazda TVP ma jednak sposób na to, aby się nie przejmować natłokiem pracy. Stara się żyć tym, co tu i teraz. Nie myśli o najbliższym dniu wolnym, bo to zbyt odległy termin. Wiedzieliście, że Marcelina Zawadzka ma aż tak napięty terminarz?

