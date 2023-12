Za nami finał 10. edycji "Rolnik szuka żony". W ostatnim odcinku sezonu doszło do konfrontacji pomiędzy Ewą a Waldemarem, którzy nie chcą mieć aktualnie ze sobą nic wspólnego. Dużo zamieszania w sieci dodatkowo wywołały słowa mamy uczestniczki, która po tym, co zobaczyła w finale, nie zostawiła na rolniku suchej nitki, opowiadając o jego zachowaniu, kiedy ostatni raz odwiedził Ewę w jej domu:

Co za kłamstwa na wizji. Nie mogłam tego słuchać. To jakiś aktor!

Dalej jest jeszcze ostrzej.

Rozstanie i awantura Ewy i Waldemara w finale "Rolnik szuka żony" wywołała w sieci prawdziwą burzę. Rolnik musi mierzyć się z olbrzymim hejtem w sieci. Fani programu są zszokowani słowami Ewy i nie mają litości szczególnie dla Waldemara. Po tym, co wydarzyło się w finale, głos postanowiła zabrać również mama Ewy, którą mogliśmy poznać w odcinku z rewizyty.

Mama Ewy z "Rolnik szuka żony" w rozmowie ShowNews.pl powiedziała wprost, że Waldemar przyjechał do domu Ewy i wręcz "naciskał na nią, by poszła z nim do finału". Opisała również nerwowe zachowanie Waldemara, o którym również jej córka wspominała w finałowym odcinku.