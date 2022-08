Paparazzi nie odstępują Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana na krok! Tym razem jedno z najsłynniejszych małżeństw w polskim show-biznesie zostało przyłapane przed warszawską kliniką medycyny estetycznej, a żona znanego sportowca i tym razem nie zawiodła nas swoją modną stylizacją. Małgorzata Rozenek postawiła na look, który jest prawdziwym hitem tej jesieni - szerokie, materiałowe spodnie, długi płaszcz koszulowe w kratę i półbuty, które choć są uwielbiane przez fashionistki, wzbudzają sporo kontrowersji! Zobacz także: Paparazzi przyłapali Małgorzatę Rozenek w dresie! Tak gwiazda TVN wygląda o poranku Małgorzata Rozenek w hitowym płaszczu w kratę Małgorzata Rozenek zachwyca swoimi stylizacjami nie tylko podczas wielkich wyjść, ale i codziennych sytuacji. Gwiazda miała przed sobą naprawdę intensywny dzień - najpierw razem z Radosławem Majdanem wybrała się do kliniki medycyny estetycznej gdzie miała wykonywaniu zabieg peptydowy, który wpływa na gęstość skóry i jej nawilżenie, a następnie odbierała synów ze szkoły. Nic dziwnego, że gwiazda postawiła na wygodny look, ale i przy tym wyjątkowo modny. Granatową bluzę i szerokie, materiałowe - również granatowe - spodnie, Małgorzata Rozenek zestawiła z długim, wełnianym koszulowym płaszczem w granatowo-białą kratę. Co więcej tym razem gwiazda postawiła na propozycję od polskiego projektanta Łukasza Jemioła. Designerski płaszcz Małgorzaty Rozenek to jednak wydatek niemałych rzędów, bo za model od luksusowej marki musimy zapłacić 1 490 zł. Zobacz także: Te spodnie Małgorzaty Rozenek optycznie wyszczuplają talię! To hit z popularnej sieciówki Małgorzata Rozenek nie zapomniała również o modnych dodatkach. Żona Radosława Majdana do stylizacji na jesienne dni wybrała hitowy model...