Wśród świątecznych dekoracji Małgosi Rozenek wyróżnia się ogromna, żywa choinka. To jodła kaukaska, a drzewko tej wielkości to koszt ok. 1 000 zł. Choinka została ubrana w typowo świąteczne barwy, pojawiły się na niej czerwone, złote i białe bombki oraz mnóstwo lampek. Pod drzewkiem leżą dwa złote renifery, a obok nich stoi miniaturowy Mikołaj.

Zobacz, jak wygląda dekoracja świąteczna w pozostałej części mieszkania...