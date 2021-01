Małgorzata Rozenek chwali się pośladkami na wakacjach! Fanka: "Super figura po porodzie"

Małgorzata Rozenek z całą rodziną wybrała się na wakacje do Meksyku, a na Instagramie umieszcza obszerną relację z podróży. Do tej pory gwiazda TVN chwaliła się zdjęciami w bikini i zdążyła już wzbudzić kontrowersję sposobem, w jaki jest noszony Henryk. Jednak to jej nowe zdjęcie, na którym mocno eksponuje pośladki wzbudziło ogromne emocje w komentarzach! Okazuje się, że na zdjęciu chodzi o Henrysia, co wyznała sama gwiazda, ale mimo wszystko cała uwaga skupia się tylko na jednym elemencie! Pod fotografią posypały się komplementy dotyczące świetnej figury, ale nie zabrakło też mocnych słów krytyki...

Małgorzata Rozenek chwali się pośladkami na wakacjach!

Małgorzata Rozenek opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym trzyma uśmiechniętego Henryka. Pod fotografią wymieniła emocje, jakie towarzyszą jej w tym momencie:

#radość #miłość #wdzięczność 💕 - napisała Małgorzata Rozenek pod zdjęciem.

Jednak cała uwaga skupiła się nie na synku gwiazdy, ale na... jej pośladkach! Fani Małgorzaty Rozenek są pod wrażeniem odważnego zdjęcia, na którym zaprezentowała swoją świetną figurę i piszą wprost, że jest w świetnej formie.

Nasza mała biedroneczka 🐞🐞👑 moim zdaniem wyglada pani mega nie jedna kobieta powinna pozazdrościć pani „pośladków” zaraz będzie afera pośladkowa 😂 a tak na marginesie tylko pozazdrościć 🍑😉 Zaraz się zacznie : z dzieckiem w takim stroju? Jaka matka wrzuca takie zdjęcia? itp 🤣🤦‍♀️ piękne zdjęcie Pani Małgosiu⛱🌞

Sami spójrzcie na nowe wakacyjne zdjęcie Małgorzaty Rozenek! Gwiazda z pewnością wiedziała, że wywoła ono kontrowersje w sieci, ale nie raz udowadniała, że nie zamierza przejmować się krytycznymi komentarzami...

Małgorzata Rozenek już wcześniej publikowała zdjęcia w bikini, ale do tej pory nie były tak odważne.

Instagram

Wygląda na to, że nie tylko gwiazda świetnie bawi się na wakacjach, ale podobają się one również Henrykowi.