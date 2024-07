Ten wysportowany brzuch należy do Maffashion! Znana blogerka modowa pochwaliła się figurą na swoim profilu na Instagramie. Brzuszkowe selfie to jeden z najpopularniejszych trendów wśród gwiazd. Maffashion wykonała fotkę po treningu, dołączając tym samym do grona fit celebrytek. Okazuje się, że Maff zna się nie tylko na modzie, ale i na zdrowym stylu życia. Jej fani są zachwyceni figurą Julii, lecz dostrzegli drobny mankament - liczne pieprzyki:

Jaki idealny brzuch! Pieprzyki na brzuchu są meeega sexy! Super, zazdroszczę!

Myślicie, że Maff też ćwiczy z Ewą Chodakowską?

Maffashion pochwaliła się wysportowaną sylwetką

Czy dołączy do grona fit celebrytek?