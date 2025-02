W najnowszym odcinku programu "Królowa przetrwania" Agnieszka Kaczorowska podzieliła się z widzami swoją tęsknotą za rodziną. W trakcie emisji pokazano archiwalne zdjęcia aktorki, na których zabrakło jej byłego męża.

Maciej Pela został wycięty ze zdjęcia w "Królowej przetrwania"

Agnieszka Kaczorowska pojawiła się w programie "Królowa przetrwania", emitowanym na antenie TVN. W emocjonalnym wyznaniu aktorka opowiedziała o swojej tęsknocie za rodziną, co wywołało poruszenie wśród widzów. Podczas emisji programu pokazano archiwalne zdjęcia z prywatnego życia Kaczorowskiej, jednak jedna rzecz zwróciła szczególną uwagę – na fotografiach zabrakło jej męża, Macieja Peli.

Brak Macieja Peli na rodzinnych zdjęciach nie był przypadkowy. Jak informuje Plejada.pl, były mąż Agnieszki Kaczorowskiej nie wyraził zgody na publikację swojego wizerunku w programie. To wyjaśnia, dlaczego na archiwalnych fotografiach pojawiła się jedynie Kaczorowska wraz z dziećmi, bez obecności Peli.

Zgodnie z polskim prawem, każda osoba ma prawo do ochrony swojego wizerunku i decydowania o jego wykorzystaniu. Maciej Pela skorzystał z tego prawa, co spowodowało konieczność usunięcia jego postaci ze zdjęć pokazanych w programie.

Kulisy rozstania Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela poznali się pod koniec 2017 roku. Między nimi szybko zaiskrzyło, co doprowadziło do zaręczyn po zaledwie czterech miesiącach znajomości. We wrześniu 2018 roku para wzięła ślub w Toskanii. W trakcie małżeństwa doczekali się dwóch córek: Emilii, urodzonej 26 lipca 2019 roku, oraz Gabrieli, która przyszła na świat 28 lipca 2021 roku.

W październiku 2024 roku media obiegła informacja o rozstaniu pary. Agnieszka Kaczorowska potwierdziła te doniesienia podczas występu w programie Kuby Wojewódzkiego. Niedługo później Maciej Pela udzielił wywiadu w "Dzień Dobry TVN", w którym opowiedział o swojej perspektywie na rozpad małżeństwa. Wyraził zaskoczenie decyzją żony, podkreślając, że jeszcze krótko przed rozstaniem otrzymywał od niej czułe wiadomości. Zaznaczył również, że nie usłyszał od Agnieszki bezpośredniego powodu zakończenia związku.

Po rozstaniu Maciej Pela stał się bardziej aktywny w mediach, udzielając wywiadów i dzieląc się swoimi przeżyciami. W rozmowie z "Dzień Dobry TVN" przyznał, że nie był przygotowany na rozstanie i czuł się rozbity emocjonalnie. Podkreślił również, że wina za rozpad małżeństwa leży po obu stronach, przyznając, że był "zbyt dostępny" i wiele poświęcił dla kariery żony.

W kolejnych miesiącach Maciej kontynuował swoją obecność w mediach, opowiadając o życiu po rozstaniu, relacjach z córkami oraz planach na przyszłość. W wywiadzie dla "Pytania na Śniadanie" przyznał, że korzysta z pomocy terapeuty i psychiatry, aby poradzić sobie z emocjami po rozstaniu. Zaznaczył również, że stara się być jak najlepszym ojcem dla swoich córek.

Obecnie Maciej Pela skupia się na rozwijaniu swoich mediów społecznościowych, gdzie dzieli się chwilami z życia codziennego oraz przemyśleniami na temat rodzicielstwa i relacji międzyludzkich. Jego aktywność w mediach pokazuje, że stara się odnaleźć w nowej rzeczywistości po rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską.

"Królowa przetrwania" - osobiste wyznanie Kaczorowskiej

Program "Królowa przetrwania" dostarcza widzom nie tylko rozrywki, ale także emocjonalnych historii uczestników. Agnieszka Kaczorowska, znana z otwartości i szczerości, podzieliła się swoimi przeżyciami podczas ostatniego odcinka show.

Kaczorowska wspominała o trudach, które przeżywa jako członek zespołu - drużyny, którą tworzyli jej mąż i dzieci:

Całe moje życie w zasadzie pokazuje, że każdy obszar życia to są wzloty i upadki i trzeba mieć tego świadomość, że tak wygląda życie po prostu. Moim zdaniem każdy z nas potrzebuje jako człowiek takiego swojego zespołu, swojej drużyny - wyjawiła aktorka.

Najpiękniejsza drużyna na świecie to mój mąż i moje dziewczyny. Z nimi po każde zwycięstwo. Choćby cały świat był przeciwko - dodała podczas ostatniego odcinka show Agnieszka Kaczorowska.

Pomimo braku Macieja Peli na zdjęciach, przekaz Kaczorowskiej był jasny – rodzina jest dla niej niezwykle ważna, a tęsknota za bliskimi to uczucie, które towarzyszy jej na co dzień.

Mateusz Jagielski/Dzien Dobry TVN/East News

