Do 5. sezonu programu "Rolnik szuka żony" zgłosił się Łukasz Sędrowski, który po rozwodzie pragnął znaleźć miłość. Urodzony w Szczytnie rolnik miał nieduże wymagania do przyszłej ukochanej. Jego wybranka mogła być po przejściach, po rozwodzie, posiadać potomstwo, a także być innego wyznania. Kobieta w wieku 30-40 lat miała być lojalna i nie mogła utrudniać mu kontaktów z dwójką jego dzieci Antkiem i Adą. Warunki te spełniła Agata Rusak, która do razu skradła serce rolnika. Łukasz na planie programu oświadczył się nawet kandydatce do jego serca! Czy Agata przyjęła zaręczyny?

- Agata, zrobisz mi przyjemność i spędzisz ze mną resztę życia? - Jesteś pewien? - Jestem tego pewien, bo cię kocham - Tak - brzmiał dialog między parą.

Niestety, związek pary rozpadł się po kilku miesiącach od zakończenia programu. Czy to dlatego, że para tak szybko podjęła decyzję o narzeczeństwie? Zapytaliśmy o to prowadzącą Martę Manowską, która uchyliła Party.pl rąbka tajemnicy i opowiedziała o związku pary.

Myślicie, że gdyby nie szybkie zaręczyny to Łukasz i Agata szykowaliby się dzisiaj do ślubu? Zobaczcie, co zdradziła nam dziennikarka.

