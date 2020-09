Love Island. Kto dziś odpadnie? Czeka nas kolejna ceremonia przeparowania

Już dziś wieczorem w Love Island czeka nas kolejna ceremonia przeparowania. Tym razem to panowie wybierają i tym samym zdecydują, która z dziewczyn będzie musiała opuścić Wyspę Miłości. W willi jest obecnie sześciu Wyspiarzy - Rafał, Dominik, Mikołaj, Igor, Mundek i Mika oraz siedem Wyspiarek - Ola, Julka, Oliwia, Magda, Alicja, Nicki i Kornelia.

Bez pary są aktualnie Alicja i Kornelia, wokół których kręci się Mundek, nasz jedyny singiel w willi. Islander we wczorajszym odcinku stwierdził, że lepiej dogaduje się z Alicją. Tym samym chłopak postanowił porozmawiać z Kornelią, z którą miał ostatnio bardzo intensywny czas, aby rozwiać wszelkie niedopowiedzenia. Dla Mundka jego relacja z Islanderką ma charakter koleżeński.

Jak wybiorą mężczyźni? Która z Wyspiarek będzie miała 30 minut na spakowanie walizki i opuszczenie willi?

Dziś także czeka nas romantyczna randka Julki i Dominika, na którą wybrali się po tym, jak Mika i Nicki zbyt długo szykowali się do wyjścia, a w zasadzie to Mika czekał, aż jego partnerka zrobi się na bóstwo! Kto szybszy ten lepszy? Można tak powiedzieć, Julka i Dominik bardzo szybko zbiorą się do wyjścia, aby móc spędzić wspólnie czas w bajecznych okolicznościach przyrody.

