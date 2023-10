Julia i Dominik to zwycięzcy drugiej edycji programu "Love Island". W ich uczucie fani programu uwierzyli najbardziej, dzięki czemu uzyskali ogromną przewagę w głosowaniu widzów. Na "Wyspie miłości" byli jedną z par z najdłuższym stażem. Zupełnie inaczej wyglądało to w przypadku Oliwii i Mikołaja! Pomiędzy tą dwójką uczucie zaczęło się rodzić tuż przed tym, jak musieli pożegnać się z programem. Teraz jednak w dalszym ciągu są razem i wygląda na to, że wiedzie im się bardzo dobrze.

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Julią i Dominikiem. Zapytaliśmy ich między innymi o to, co sądzą o relacji Oliwii i Mikołaja. Czy pomimo wielu perypetii, Mikołajowi i Oliwii naprawdę udało się stworzyć zgodny związek? Czy Julia i Dominik utrzymują z nimi kontakt?

Zobaczcie, co na ten temat powiedzieli nam zwycięzcy drugiej edycji Love Island. Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!