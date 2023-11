Koniec listopada i początek grudnia to prawdziwe zakupowe szaleństwo dla fanów wyprzedaży. Po Black Friday przyszedł czas na Cyber Monday, który w tym roku wypada 2 grudnia 2019. Cyber Monday 2019 to święto dla wielbicieli zakupów internetowych. Tego dnia obniżki przygotowały sklepy on line. Zobacz, w których sklepach kupisz taniej z okazji Cyber Monday 2019?

Promocje na Cyber Monday 2019 w Zara, H&M, Reserved!

Topowe sieciówki przygotowują specjalne promocje z okazji Cyber Monday. W większości sklepów tego dnia obowiązuje darmowa dostawa, inne proponują obniżki wybranych artykułów o 20%. Zara i H&M tradycyjnie przygotowują dodatkowe oferty dla klientów, korzystających z ich internatowych aplikacji. Jeśli nie zdążyliście zrobić zakupów podczas Black Friday, nic straconego! 2 grudnia też czekają wyjątkowe oferty w sklepach internetowych.

Lista sklepów z promocjami na Cyber Monday 2019

Które sklepy wezmą udział w Cyber Monday? Oto lista sklepów:

Zalando

Sephora

New Balance

Bon Prix

Decathlon

Home&You

Ochnik

Gatta

Gino Rossi

Deichmann

Oysho

Etam

Calzedonia

Tezenis

Empik

JYSK

DUKA

RTV EURO AGD

Adidas

Reebok

Sizeer

Answer

Allegro

Mango

Zara

Reserved

H&M

Tradycja zakupów Cyber Monday narodziła się w USA, to tam po raz pierwszy użyto tego określenia. Obecnie w Polsce zarówno Black Friday, jak i Cyber Monday cieszą się ogromną popularnością. Wiele osób właśnie wtedy kupuje świąteczne prezenty!